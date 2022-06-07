黃金時代不再！習推共同富裕　陸房產大亨財富縮水1.9兆

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報導指出，房地產業佔中國國內生產毛額 （GDP）總值將近30%，是最大的經濟驅動力之一，並且造就了像萬達集團創辦人王健林這樣的傳奇人物，支撐著中國廣大中產階級的財富，約佔家庭資產的60%。
自2000年代以來，中國房價呈現上升趨勢，助長了投資行為。但到了2016年，習近平宣布「房子是用來住的，不是用來炒的」」，一切開始出現轉變。2020年，中國出台了「三條紅線」政策，限制開發商可承擔的貸款，加快監管打擊，壓垮了中國房地產龍頭恆大集團，讓這家負債超過3000億美元的公司在資金斷鏈後，於去年12月違約，引爆後續十幾家建商的連鎖效應。
自去年年初以來，中國開發商至少有180億美元的離岸美元債券違約和相當於25億美元的在岸人民幣計價債務。隨著習近平推動共同富裕，強調財富平均分配，深深影響了房地產開發商，並造成中國房地產大亨財富大幅縮水。融創中國控股有限公司創始人孫宏斌的財富蒸發了近90%，而恆大的許家印領跌，損失近240億美元。包括許家印在內的許多富豪都自掏腰包來挽救業務，但這又為他們的財富帶來另一衝擊。
根據彭博億萬富翁指數，房地產億萬富翁現在只佔中國最富有人士的不到十分之一。
恆大創辦人許家印在2019年12月31日的淨資產約為301億美元，截至今年5月31日，已降至62億美元，大幅縮水239億美元。王建林的財富也在這2年半內縮水105億美元，身價降至67億美元。
《彭博社》指出，中國開發商面臨前所未有的壓力，從長遠來看，中國人口老化、出生率下降和經濟放緩意味著房地產行業的繁榮時期不再復返。