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黃金時代不再！習推共同富裕　陸房產大亨財富縮水1.9兆

▲中國國家主席習近平力推「共同富裕」政策，讓中國房地產開發商面臨衝擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平力推「共同富裕」政策，讓中國房地產開發商面臨衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-07 16:24:56

過去房地產業是推動中國經濟的一大助力，但自從中國國家主席習近平力推「共同富裕」，當局進行了長達一年的行動，來控制房地產價格之後，中國房地產業受到重創，房屋銷售連續11個月下滑，房地產大亨的財富已抹去近650億美元（約台幣1.91兆元）。有分析師指出，中國房地產業的黃金時代已經結束。

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根據《彭博社》報導，習近平實現「共同富裕」的決心，帶來了一個分水嶺的轉變，象徵著中國房地產億萬富翁走向終結。萬神殿巨集觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席中國經濟學家Craig Botham指出，「黃金時代已經結束。房地產不再是經濟成長或財富積累的引擎，都是過去式了。」

報導指出，房地產業佔中國國內生產毛額 （GDP）總值將近30%，是最大的經濟驅動力之一，並且造就了像萬達集團創辦人王健林這樣的傳奇人物，支撐著中國廣大中產階級的財富，約佔家庭資產的60%。

自2000年代以來，中國房價呈現上升趨勢，助長了投資行為。但到了2016年，習近平宣布「房子是用來住的，不是用來炒的」」，一切開始出現轉變。2020年，中國出台了「三條紅線」政策，限制開發商可承擔的貸款，加快監管打擊，壓垮了中國房地產龍頭恆大集團，讓這家負債超過3000億美元的公司在資金斷鏈後，於去年12月違約，引爆後續十幾家建商的連鎖效應。

自去年年初以來，中國開發商至少有180億美元的離岸美元債券違約和相當於25億美元的在岸人民幣計價債務。隨著習近平推動共同富裕，強調財富平均分配，深深影響了房地產開發商，並造成中國房地產大亨財富大幅縮水。融創中國控股有限公司創始人孫宏斌的財富蒸發了近90%，而恆大的許家印領跌，損失近240億美元。包括許家印在內的許多富豪都自掏腰包來挽救業務，但這又為他們的財富帶來另一衝擊。

根據彭博億萬富翁指數，房地產億萬富翁現在只佔中國最富有人士的不到十分之一。

恆大創辦人許家印在2019年12月31日的淨資產約為301億美元，截至今年5月31日，已降至62億美元，大幅縮水239億美元。王建林的財富也在這2年半內縮水105億美元，身價降至67億美元。

《彭博社》指出，中國開發商面臨前所未有的壓力，從長遠來看，中國人口老化、出生率下降和經濟放緩意味著房地產行業的繁榮時期不再復返。

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