名家論壇》黎榮章／台美關係史上最好？輿情風向怎麼看？

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為何台美關係相關文章的討論度大增？進一步分析從去年下半年以來，有關台美關係的相關主文內容，比較去年下半年與今年在台美關係相關文章中，出現頻率上升的主題關鍵詞彙。去年下半年，台灣的政治主調是公投，其中美豬公投對台美關係影響至深，AIT處長孫曉雅在公投前，一席挺美豬的發言，讓她的名字成為去年下半年台美關係文章中的熱詞。而美軍去年8月撤出阿富汗，也讓台灣掀起一陣保台、棄台辯論。
前述「公投」、「孫曉雅」、「阿富汗」等關鍵字，趨勢指數落於65至85之間，被歸類為「弱趨勢」，只能說這些詞彙出現頻率之所以上升，不過是與當時發生的外交活動有關，或隨台灣內部政治環境而被提及。
而今年1至5月的主題關鍵字的趨勢指標，則出現「強趨勢」詞彙，包括「美國總統」、「烏克蘭」，凸顯國人積極討論美國及其領導人對烏克蘭戰爭的態度，認為這場歐洲戰事能相當程度借鏡當前台海情勢。美國前國務卿「蓬佩奧」也登上今年上半年的「中趨勢」詞彙；篷佩奧是川普政權核心人物，他訪台並公開呼籲美國改變對台戰略模糊、承認台灣獨立，激起網路輿情千層浪。總而言之，在烏克蘭戰爭帶來平民死傷的慘況下，今年台灣人比往日更期待台美關係的實質進展，無論是拜登口頭承諾武力保台，或讓台灣加入單邊、多邊貿易協議。
而分析今年以來網友如何評論台美關係，從相關回文內容的話題類聚分析可看出，有看好者看好「台美友好」，聲量比重佔27％、「呼籲美國與台建交」聲量21.6％、「呼籲加深台美軍事合作」聲量6.1％、「表示台美關係固若磐石」聲量5.8％，加起來超過總討論量6成，在諸多外交與國際事件及民進黨政府的宣傳下，肯定台美關係的聲量可謂大有人在。然而也有質疑者，諸如「反諷台美關係史上最好」，聲量比重15.5％、「質疑台美FTA進度」聲量4.4％、「反諷台美堅若盤子」聲量4.2％等，輿情風向尚不可稱對台美關係一片看好。
台美、兩岸關係均影響我國外交國防與經貿政策深遠，過往的民意調查中，親美、親中都各有支持族群，但也有為數不少的人表示「不知道／沒意見」。然而，隨著台灣政黨輪替、美中兩強對立情勢升高，在諸多外在事件影響下，加上網路社群推波助瀾，輿情似乎出現變化，從目前的網路輿情看來，對於台美關係的風向較為樂觀，是否意味著整體民意有所改變，值得繼續關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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