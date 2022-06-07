糧食危機全怪俄！歐盟理事會主席狠打臉 俄大使氣炸離席
俄烏戰爭爆發以來，莫斯科將糧食危機惡化的原因歸咎於西方國家的懲罰性制裁，不過昨（6）聯合國安理會上，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）批評該說法，並指責俄羅斯入侵烏克蘭的作法才助長全球糧食危機，讓俄羅斯駐聯合國大使憤而離席，米歇爾接著更嘲諷「對親愛的大使來說，離開會議室比聽見真相還要容易。」
美國政治新聞網站《政客》（POLITICO） 報導指出，俄軍佔領了烏克蘭境內包括馬立波（Mariupol）、赫爾松（Kherson）等重要港口城市，挾持港口阻止糧食運輸，甚至竊取該國糧食，作為主要農業生產國之一的烏克蘭因為這場戰爭，導致有數百萬噸糧食滯留港口無法出港。
然而莫斯科卻稱，在俄羅斯展開特殊軍事行動後，西方國家所祭出的懲罰性制裁才是引發全球糧食危機的原因，歐盟理事會主席米歇爾則痛斥這是謊言，表示歐盟對農業部門並無祭出制裁，歐盟對俄羅斯運輸相關的制裁，甚至沒有超出歐盟邊境，指控俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在歐盟和其盟邦對俄羅斯入侵烏克蘭實施懲罰性制裁的影響方面撒謊。
米歇爾表示，歐盟從未阻止懸掛俄羅斯國旗的船隻向發展中國家運送穀物、食品或化肥，他自己數周前才在敖德薩（Odesa）親眼目睹，俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻擊，超過數百萬噸穀物、小麥因此被困在貨櫃和船隻上，俄羅斯應該對這場糧食危機負責才對。
當米歇爾發言過後，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞氣沖沖地離開會議室表達不滿，並告訴《路透社》，「我待不下去了，因為米歇爾在這裡散布一堆謊言。」；米歇爾隨後則嘲諷「親愛的大使，你可以離開，或許拒絕接受真相比較容易。」