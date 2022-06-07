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《柔美2》前男友來亂!舌頭細胞纏綿登場　比嘿咻暴龍更猛

▲《柔美的細胞小將2》中，金高銀（右）將與朴珍榮談戀愛。（圖／愛奇藝國際站）
▲《柔美的細胞小將2》中，金高銀（右）將與朴珍榮談戀愛。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-07 17:22:51

韓劇《柔美的細胞小將》第一季深受海內外觀眾喜愛，第二季《柔美的細胞小將2》確定6月10日開播，該劇今（7日）舉辦記者會，導演李尚燁、主角金高銀、朴珍榮皆出席。導演李尚燁劇透登場的新細胞為「舌頭細胞」，還表示柔美（金高銀 飾）和八筆（朴珍榮 飾）的舌頭細胞會一起登場，相當引人遐想，但他強調：「這部劇是12歲以上可以觀看的，至於為什麼會一起登場，請通過播出來確認！」由於上一季的「嘿咻暴龍」細胞令人印象深刻，這次「舌頭細胞」備受觀眾期待。

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▲《柔美的細胞小將2》男女主角金高銀（左）、朴珍榮出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
▲《柔美的細胞小將2》男女主角金高銀（左）、朴珍榮出席記者會。（圖／愛奇藝國際站）
《柔美的細胞小將》中，觀眾對於男女主角金高銀、安普賢穩定交往卻走向分手結局感到惋惜，失戀後的金高銀，於《柔美的細胞小將2》將與朴珍榮配對，其實2人第一季就有微微曖昧情愫，這次組CP，深受大家歡迎。

導演李尚燁表示，第二季最大看點，就是朴珍榮飾演的劉八筆，「劉八筆魅力十足，會讓人不禁懷疑世界上怎麼會有這麼甜蜜又溫暖的男人。」朴珍榮則說：「劉八筆在原著網漫中是一個神祕人物，我在演戲時也試圖強調這個部分。」

《柔美的細胞小將2》今公開精華片段，除了金高銀跟朴珍榮兩人的心逐漸越靠越近，第一季飾演金高銀男友的「具雄」安普賢，不同第一季的長髮、以短髮驚喜登場，他開頭講出真心話：「我很後悔，無法拋棄我的自尊心。」他和劉八筆見面第一句就問：「柔美好嗎？」更在下雪的聖誕夜與長髮的柔美重逢，具雄再度現身，三人後續發展令人好奇。

第一季留短髮的金高銀，今以長髮現身，問到柔美換新造型，金高銀透露劇中又有新細胞登場，「都是因為一個『飄逸細胞』，所以就把頭髮留長了。」精華片段中便解答，原來是劉八筆稱讚她留長髮很美，柔美的細胞村所有「短髮細胞」就此鋃鐺入獄，只有長髮的細胞會生存下來。

記者會上點出第二季柔美的「作家細胞」重新復活，朴珍榮下意識回答：「作家細胞會是接下來柔美很重要的細胞！」下一秒突然驚覺口誤、趕緊問：「我是不是暴了一個大雷？」柔美的愛情故事與成長史，將在第二季新細胞登場下回歸。

《柔美的細胞小將2》講述既平凡又特別的柔美日常生活，以及她腦中的細胞村莊又將展開全新的故事。30歲的平凡上班族柔美將展開全新的愛情變化，上一回戀愛失敗的她，以為回到無聊的日常生活，卻又再次遇到喚醒她愛情細胞、令她心動的戀愛對象劉八筆，他是同公司的營銷部代理，外人眼中深情又完美的男人。《柔美的細胞小將2》6月11日起，每週六上午10點獨家在愛奇藝國際站更新。

▲▼朴珍榮（上）跟金高銀劇中被對方吸引。（圖／愛奇藝國際站）
▲▼朴珍榮（上）跟金高銀劇中被對方吸引。（圖／愛奇藝國際站）
▲▼朴珍榮（上）跟金高銀劇中被對方吸引。（圖／愛奇藝國際站）
 

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