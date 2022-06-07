內幕／林佳龍戰北市！3月起準備政策、獲泛藍企業家力挺

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除了林佳龍本身是台北萬華人外，首都市長的人選需要最大的格局與條件，也與其他縣市的組織等較為不同。林佳龍認為，他有信心匯聚全國的能量，爭取台北市民支持。
據指出，林佳龍與團隊大約3月中旬即開始密集討論台北市政，時常在林佳龍結束行程後，與幕僚一起開會到很晚。而過程中林佳龍也受到很多人鼓勵，包含科技界、文化界、甚至傳統光譜偏向藍營的企業家等人士相繼的鼓勵，更私下言明相信林佳龍的經歷與能力，都是讓他最後下定決心撩落去的原因。
據了解，蔡英文近來並沒有跟林佳龍針對台北市長選舉有意見交換，不過林佳龍近來拋出首都願景，黨內確實有不少人都有注意；而林佳龍沒有大張旗鼓召開記者會，而是選在臉書公布的主要原因，就是要給徵召的蔡英文與黨中央保有彈性，但又有先做準備。
北市地方人士認為，林佳龍在台北市的「仇恨值」沒有在防疫第一線的陳時中來得高，而此次三腳督的狀況也與2018年不同，畢竟過去民進黨曾支持柯文哲，「某種程度來說，綠色選民是混淆的」，這樣的問題在今年反而會發生在黃珊珊與蔣萬安之間，民進黨要拿下首都並非不可能，惟現在逼近選戰了，拖越晚提名，越選不上。
另名台北地方人士則說，根據近來最新民調顯示，隨著疫情延燒，綠營在台北市的支持度是下降，再拖下去絕對不利。他說，基本上，這幾個月來，政黨對比蔣萬安一直是領先的，陳時中在疫情爆發前是滿強勁的，但疫情爆發之後就有非常明顯的下降，基層期待他做好防疫工作，比期待他選台北市長的人還要多，而黃珊珊一直都是第三，但是是「不容小覷」的第三勢力。
該人士說，黨內互比部分，林佳龍與陳時中基本上都在誤差範圍內，但陳時中每天曝光，的確是有基本實力在，林佳龍曝光度則少很多，「就看誰可以拿到中間選民的選票，但現在陳時中能不能拿到中間選民的票，是令人質疑的」。
與龍友好的黨政人士則認為，林佳龍對台北市長的表態，在很多比較理性的民進黨人來看，是給民進黨「買一個保險」。畢竟現在疫情嚴峻，即使大家2年多來都認為陳時中的防疫做得很好，但這一波確實會讓聲勢下跌，「大家心裡都有數」。
該人士說，如果陳時中沒辦法「華麗轉身」，林佳龍現在提出的政策等，就是一個重要的「保險」，能夠讓民眾知道民進黨對首都的重視與願景。林佳龍在民進黨內是出了名的「政策控」，台中的執政有很多8年的規劃，因未能連任，來不及展現成績單，但若說林沒有市政規劃的能力，或者不認真做事，這對他來說是很不公平的。
近龍人士則表示，民進黨不是對黨內，而是要對人民有交代，相信所有市民不分黨派，還是會期待理性且負責任的市長候選人，「林佳龍這樣的想法一直都滿堅定的，他認為民主政治要有自己的政策主張，而不是說人云亦云，這不是民進黨的初衷，而即使最後台北市長提名別人，對於願景的討論過程中也不會有甚麼損失，反而會有收穫」。
根據林佳龍辦公室透露，林佳龍將持續公布首都願景的內容，主軸是希望把台北打造成「智慧城市」，把科技全面導入會是首都願景中滿大的重點。
另外，林佳龍一向重視文化政策的推動，林佳龍辦公室也透露，會把首都的文化願景放在「找出一個能夠有別於其他城市，但有屬於台灣自己特色的文化，很用力地往前推一把」，這樣的文化訴求不會再是紙上談兵，而是要擬定明確方向跟資源，讓文化成為城市精神與內在以外，又能夠吸引國際觀光客。