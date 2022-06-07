3小時狂下逾100毫米！西半部豪雨下到週六 放晴時間曝光
梅雨鋒面威力不容小覷！今（7）日全台各地都出現明顯雨勢，尤其下半天新竹以南到嘉義、高屏地區都出現時雨量40到50毫米的大雨，苗栗及彰化更出現3小時100毫米以上的劇烈雨勢。中央氣象局提醒，這波鋒面預計會影響到週六（6/11），整體雨勢要到下週日（6/12）鋒面北移之後才會逐漸趨緩，下週一起除了中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區恢復多雲，偶爾還可見到陽光露臉。
氣象局簡任技正伍婉華指出，受到鋒面滯留徘徊影響，未來幾天雨勢分為三階段，今起到週四（6/9）天氣最不穩定，鋒面滯留在台灣上空，全台各地都有陣雨或雷雨，尤其西半部地區可能有局部大雨發生，更可能有短延時豪雨出現。週五鋒面主結構移動到台灣北部近海，週六又會稍微南移到台灣北部陸地，這段期間中部以北地區可能有局部大雨，其他地區也有陣雨或雷雨，南部地區雨勢可能較大。
預計下週日（6/12）鋒面會逐漸開始北移，雖然各地仍有陣雨或雷雨，但雨勢會逐漸趨緩。到了下週一之後鋒面遠離，只剩中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區恢復多雲、偶爾可見陽光，但午後還是有局部短暫雷陣雨，提醒民眾要隨時留意天氣變化。
氣象局今日傍晚仍持續發布豪雨特報，包括新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部、東北部及東部地區並有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。
氣象局提醒，今明兩天鋒面影響期間，由於東北風稍強，北台灣氣溫稍微轉涼，低溫約攝氏21度左右，高溫約攝氏24到27度，感受上會稍微偏冷一些。中南部及東部地區低溫約攝氏23到25度，高溫約攝氏30度左右，沒下雨的時候感覺會比較悶熱一些。預計週末北台灣氣溫就會明顯回升。