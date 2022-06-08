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房市／信義房屋攜手農委會　響應「零飢餓」助弱勢族群

▲信義企業集團創辦人周俊吉(左)與農委會主委陳吉仲(中)共同響應零飢餓政策。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義企業集團創辦人周俊吉(左)與農委會主委陳吉仲(中)共同響應零飢餓政策。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-08 08:00:00

台灣角落有許多弱勢族群，疫情衝擊更是加劇弱勢飢餓危機，信義房屋為首間企業響應農委會「零飢餓」政策，投入18年來致力社區營造的「社區一家」、「台灣地方創生基金會」相關資源，號召社造與地創團隊加入，並希望拋磚引玉讓更多企業認養不同的鄉鎮與社區，讓台灣的農漁業資源能夠有效送到需要的人手中。

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農委會主委陳吉仲表示，「零飢餓 (Zero Hunger)」為聯合國2015年「2030永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)」中17項目標中的第2個標的，以結束任何形式的飢餓、達成糧食安全、改善營養及促進永續農業為核心，因此零飢餓政策改善農漁業資源發展不均，並協助疫情下的族群，獲得安全、營養、充足的食物，度過當前挑戰。

陳吉仲表示，零飢餓政策今天上線，包括策略一為「擴大服務」，將針對既有的45處農村綠色照顧社區以及69處農漁會綠色照顧站，擴大辦理供餐增加供給量能，以協助農村社區、鄰近村莊高齡者與弱勢家庭的供餐服務；策略二為預定在22處農漁會超市通路設立「惜食專區」，提供價格親民的良品國產食材，發揮愛物惜物讓食材零浪費，策略三為「公私協力」將研修「國內糧食救助作業要點」擴大救助糧申請對象，將社福團體、綠色照顧站納入，並協同企業共同投入，成立零飢餓行動網，同時設立關懷專線02-4499595提供諮詢。

另外，同時結合食農教育推廣臺灣鯖魚，預定於喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝等庇護工廠，以及雙北地區32處家樂福門市，販售每日1000個限量60元幸福餐盒(臺灣鯖魚便當)，提供給弱勢族群購買，相關資訊民眾可透過零飢餓網站進一步了解。而第二階段預計推出食材暖暖包協助弱勢族群，也將成立專戶開放企業與民眾認購食材與捐款。

信義房屋也響應零飢餓政策，公私協力補足社會安全網，信義企業集團創辦人周俊吉表示，信義房屋「社區一家」計畫投入台灣社區營造已18年，去年更成立「台灣地方創生基金會」，希望扶植在地產業成長茁壯，此次參與農委會「零飢餓」計畫，將積極號召更多社造團體一起響應，並鼓勵更多地創團隊，提供在地優良食材至鄰近社區，並號召更多的企業認養或贊助不同地區或鄉鎮，有效消除飢餓、照顧更多弱勢族群，還能提攜在地商家發展永續農業、縮短食物碳足跡，平衡台灣各地發展，讓台灣每個角落都能生生不息。

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