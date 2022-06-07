永豐金估央行6月、9月各升息1碼  未收到新光金招親詢問

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於外界關切永豐金股東會通過將額定資本額從1500億元提高至1800億元，是否是為未來併購做準備？朱士廷指出，永豐金已發行的資本額占比超過額定資本額的75%，未來若有盈餘轉增資或是現金增資需求，都會受到限制，因此利用股東會契機提高資本額，以為資產規模擴增作準備；至於併購，若有好消息會對外報告。
由於新光金在5月20日召開董事會，並通過成立研究與台新金等各金控合併可行性研究小組，台新金董事會6月2日也通過成立合併研究委員會，下設立合併研究小組，啟動與新光金合併的可行性評估。由於外界也點名永豐金也可能是新光金招親對象之一，對此，朱士廷則說，「到今天為止，沒有收到任何的詢問」。
另外，央行也將於6月16日召開第2季理監事會議，朱士廷表示，目前預期美國聯準會（Fed）6月將再升息2碼，7月繼續升息2碼的機率也滿高，主要就是抑制通膨，由於央行3月已採積極升息作法，這次若美國升息2碼，台灣央行6月、9月可能會再各升息1碼。
此外，央行也可能繼續祭出選擇性信用管制措施，永豐銀行指出由於受影響範圍部位只占全行不動產抵押總授信餘額大約萬分之6，對資本適足率等影響非常輕微。
展望2022年，朱士廷強調永豐金獲利的持續推升，主因就是策略執行成效顯現，今年再提出2022年至2024年中長期策略，聚焦數位、跨境、整合及永續4大主軸，持續深化營運策略，以因應疫情帶來充滿挑戰的環境。