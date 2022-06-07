英國展開「周休三日」實測 為期半年勞工薪資不變照發
曾展開工業革命的英國日前宣佈即將啟動「週休三日測試」，被不少人認為是另一次勞動革命，屆時將由英國非營利組織「4 Day Week Global」與多所大學智庫合作，檢視全英國70多間公司、3300名員工在6個月期間每週工作4日且薪資不變，是否能維持百分之百產能。
隨著「週休3日」工時制度在全球愈來愈受關注，英國宣佈由非營利組織「4 Day Week Global」、智庫「自主權」（Autonomy）與來自劍橋、牛津和波士頓大學的研究員合作，研究勞工每周只工作4天的成效，了解減少工時的情況下是否仍能發揮相同產能。
根據《CNN》自本周一（6）開始，英國有70家橫跨不同產業的公司，從金融財務公司到炸魚薯條餐館，一共3300位勞工與其企業主承諾參與這項實驗，公司屆時將發放同樣薪資，員工則承諾工作時全神投入，勞資雙方將經過六個月的每周工作4天實測，評估「週休3日」新制下的工作績效。
「全球工作4天」執行長歐康諾（Joe O’Connor）表示，疫情復甦後越來越多的公司體認到，競爭力在於員工們的生活品質、減少工時與專注工作產出；倫敦一間釀酒廠經理參與此項實驗，並表示公司最大的目標在於提升所有員工的心理健康和福祉，「疫情讓我們對工作以及人們如何生活有了更深一層思考，參與實驗的目的在於提升員工們生活品質，為這個世界的進步過程盡一份心力」。
西班牙今年下半也預計實施類似的測驗，這項實驗也將同時評估新工作型態對生產力層級、性別平等、以及工作福祉的衝擊。