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平壤或將核試　美韓空中秀肌肉

▲韓國與美國在韓國西海上空聯合展示空軍力量，以反制北韓日前發射導彈。（圖／翻攝自環球網）
▲韓國與美國在韓國西海上空聯合展示空軍力量，以反制北韓日前發射導彈。（圖／翻攝自環球網）

中央社

2022-06-07 18:53:30

（中央社首爾7日綜合外電報導）美國和南韓今天派出F-35A在內的20架戰機，於南韓西部海域上空展示武力。正在首爾訪問的美國副國務卿雪蔓警告，北韓若進行核試，將予以強有力的回應。

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南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）稱，這次空中武力展示，南韓空軍出動包括F-35A匿蹤戰機在內的16架軍機，美國空軍則派出4架F-16戰機。進行這項攻擊編隊飛行，目的在展示美韓迅速回應北韓挑釁的能力。

美韓6日清晨朝南韓東部海域發射8枚地對地飛彈，以回應平壤5日試射相同數量的飛彈。

美韓官員表示，北韓可能即將在其東北部城鎮豐溪里（Punggye-ri）的核子試驗場進行核試。北韓上次核試是在2017年9月，當時平壤宣稱引爆了一枚為洲際彈道飛彈設計的氫彈。

正在首爾與南韓和日本討論當前對峙情勢的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）警告說，若北韓再次進行核試，將做出「迅速而有力」的回應。

雪蔓與南韓副外長趙賢東會談後表示：「任何核試都將徹底違反聯合國安理會決議。對這類核試將會有迅速而有力的回應。」

她說：「我們持續呼籲平壤停止破壞穩定及挑釁的活動，選擇外交途徑。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）昨天表示，有跡象表明豐溪里核子試驗場的一條通道已重新開啟，可能是在為核試做準備。

雪蔓在首爾會談前數小時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府告訴記者，美國擔心北韓可能在「未來幾天內」進行第7次核試。

普萊斯說：「我們呼籲國際社會成員，當然是指聯合國安理會常任理事國成員，安理會是處理國際和平與安全威脅的卓越論壇，應當個負責任的利益相關者。」

儘管拜登政府矢言若北韓進行核試，將推動增添新的國際制裁，但由於聯合國安理會意見分歧，能否採取有意義的新懲罰措施，前景仍不明朗。

最近幾個月，拜登政府對北韓頻頻試射飛彈的懲罰性行動，僅限於象徵性單邊制裁。俄羅斯和中國5月25日否決了美國在安理會所提出、對平壤試射飛彈加強制裁的決議案。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110607

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