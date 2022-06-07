免24小時火化「公文沒寫清楚」 柯文哲：當我們白痴？
新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，近日來針對遺體火化時間一事，中央指揮中心與地方政府及殯葬業者相互槓上。指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，並表明「只是沒有寫清楚，但沒有錯」。對此台北市長柯文哲被問到該議題時，也直言如果全台灣都是這個樣子，就不是誰有問題，「他也不用說沒有寫，這樣講好像我們是白癡的樣子？」
針對新冠肺炎確診死亡者的處置方式，柯文哲直言，中央自始至終沒有明確規範，也讓地方政府沒辦法明確執行。「如果全台灣都誤會，那就不是柯文哲一個人的問題。」柯文哲說，如果全台都是在24小時內火化，台北市也是這樣做，那就不是任何一個人的問題，中央應該要講清楚，「他也不用說公文上沒有寫，這樣講好像我們是白癡的樣子？」
副市長黃珊珊則補充說明，表示《傳染病防治法》中確實沒規定24小時內要針對遺體進行火化，但「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」規定，為減少風險，建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化，所以收到就是「盡速火化」，且現在二殯沒有地方暫存。
國民黨議員陳重文則呼籲，應當正視亡者家屬的問題，「既然確診死者直接在醫院往生，一到醫院後就被要求不得再打開屍袋，代表家屬看不到最後一面，有沒有什麼方式可讓家屬看見死者？」對此殯葬處長陳冠伶回應，現在有一種臉部透明的視窗型屍袋，但現在屍袋提供幾乎都由業者提供，殯葬處無法強迫大家使用，不過這或許是一種方式，透過臉部透明屍袋可達到瞻仰遺容目的。
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