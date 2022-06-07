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批蔣萬安怕事、裝傻始終如一　顏若芳：儼然柯文哲2.0

▲蔣萬安參選台北市長以來，其發言屢次引發論戰。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔣萬安參選台北市長以來，其發言屢次引發論戰。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-07 18:45:22

北市府近來捲入網軍風波，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（7）日受訪表示，網軍對民眾不利，政治文化改變要從台北開始，希望一起努力讓網路言論更自由、公開、透明 。對此，民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，蔣萬安左轟執政黨有網軍、右打柯市府IP，就是不提國民黨自己也是網軍巨頭，他還是跟以前一樣怕事，議題只對自己有利部分的表態，對於有爭議的就裝傻，儼然變成了柯文哲2.0。

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▲顏若芳批評，蔣萬安怕事，面對議題只挑對自己有利的表態，儼然是柯文哲2.0。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳批評，蔣萬安怕事，面對議題只挑對自己有利的表態，儼然是柯文哲2.0。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
顏若芳說，蔣萬安說要改變網軍文化，應該先回頭跟自己的黨講，蔣萬安已經當了6年台北的立委，現在要跳去選台北市長才想到要改變？

顏若芳表示，蔣萬安左轟執政黨有網軍、右打柯市府IP，就是不提國民黨自己也是網軍巨頭，最近新北市長侯友宜領導的新北市府也被爆出市府員工上班用PTT，造謠恩恩爸爸的相關言論，過往也有國民黨前台北市議員羅智強被爆出灌假帳號按讚、國民黨主席朱立倫拿境外帳號洗版的事情發生。

顏若芳說，蔣萬安還是跟以前一樣怕事，議題只對自己有利部分的表態，對於有爭議的就裝傻，從四大公投到現在，蔣萬安實在是難得始終如一的政治人物，始終如一的懦弱。

顏若芳說，蔣萬安要改變網軍文化，應該要先跟自家人講，要求國民黨清查自己的網軍，不要嚴以律人、寬以待己。柯文哲在擔任台北市長的八年之中，已經在兩岸議題和諸多價值觀上躲躲閃閃，舉著自己的白色大旗，在特定議題上打模糊仗，而蔣萬安也儼然變成了柯文哲2.0。

▲民進黨發言人顏若芳被爆同居已婚立委王定宇，為此，府黨高層深夜急電溝通處理。（圖／民進黨提供）
▲顏若芳批評，蔣萬安說要改變網軍文化，應該先回頭跟自己的黨講，蔣萬安已經當了6年台北的立委，現在要跳去選台北市長才想到要改變？（圖／民進黨提供）

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