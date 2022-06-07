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台北國際書展今閉幕！25萬人次參與　人氣、買氣超乎預期

▲2022第30屆台北國際書展今（7）日圓滿閉幕，共有25萬參觀人次，超乎預期。（圖／台北書展基金會提供）
▲2022第30屆台北國際書展今（7）日圓滿閉幕，共有25萬參觀人次，超乎預期。（圖／台北書展基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-07 20:06:23

2022第30屆台北國際書展今（7）日圓滿閉幕，國內外有31國、364家出版社參與，匯聚來自國內外的621位人氣作家，舉行500場以上精彩閱讀活動。台北書展基金會表示，今年共有25萬參觀人次，文化部加碼推出20萬張100元的「TIBE購書抵用券」全數發送完畢、成功帶動消費，在疫情之下，今年書展的進場人數、買氣及人氣都超過參展出版社預期，此外，今天閉幕記者會也宣布2023年主題國為波蘭。

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書展閉幕記者會由文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長林訓民、法國在台協會代理主任戴寧智及2023年台北國際書展主題國代表波蘭台北辦事處處長高則叡到場，並播放了波蘭書協主任達里烏什‧賈沃斯基（Dariusz Jaworski）為2023年台北國際書展的介紹影片。

李靜慧致詞時代表文化部表達3個感謝，首先，感謝主題國法國以電影、音樂、展覽等各種形式，讓大家看到書展的可能性，國際參展單位所展現的出版能量，以及國際交流、版權交際的歷程，更讓台北國際書展「名符其實」；再來感謝所有的民眾及擔任論壇講座的作者，不論透過親臨現場或連線參與的方式，作者與讀者的緊密交流，具體展現實體書展的特殊魅力；最後感謝所有出版社，包含364個參展出版社的支持及辛勞，讓實體書展得以實現，並感謝退展的出版社，在書展籌辦過程，以不同的觀點及提醒，讓文化部對於書展有更多的反省及學習。

林訓民表示，今年台北國際書展的參觀總數為25萬人次，與停辦前2年的2019年相較，約為當時近6成的參觀人次，但今年少了世貿三館，並將平日星光夜改成6點，減少了8小時營業時間，能有此人氣，已是相當不錯，再加上今年端午連假與購書抵用券加持之下，書展買氣及人氣都超過出版社預期。

高則叡說，疫情期間這麼艱難地舉辦書展十分不容易，在這幾天拜訪書展時，發現各個出版攤位都營造出很棒的氛圍，讓書籍帶讀者進到各種想像；法國主題國有趣地融合音樂與歷史，將法國豐富的文化帶給台灣民眾，讓愛書的大家看見書籍的不同可能。

他說，很開心波蘭能接下主題國這個重責大任，期待明年可以將波蘭的文學作品帶到台灣，並且不再以線上形式，而是實體地邀請作家前往台灣與大家見面。

閉幕記者會也宣布由全民以APP票選及專家評審雙軌進行一起選出本年度「最佳展位設計獎」。其中「大型展位組」金獎為讀字公民（獨立出版聯盟／台灣獨立書店文化協會／台灣勞工陣線協會）、銀獎為台灣商務印書館股份有限公司，銅獎為大塊文化出版股份有限公司；「中小型展位組」金獎為文訊雜誌社／洪範書店有限公司／爾雅出版社有限公司，銀獎為九歌出版社有限公司、銅獎為樂天Kobo電子書。

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