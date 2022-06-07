牙齦反覆腫痛恐是根尖囊腫作祟　高倍率顯微鏡解決棘手病灶

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奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師陳昭安說明，囊腫俗稱水瘤，根尖囊腫主要是由根管內細菌造成的，通常為良性，但是若病灶過大，還須做病理切片確定。牙齒蛀牙後，口腔內的微生物逐漸入侵到牙髓腔內，使牙髓組織壞死，細菌分解組織，釋放毒素，骨頭被吸收後，產生病灶，長期衍生下來，尺寸會變大，佔據到顎骨空間，由於不容易察覺，一般人通常有症狀才處理。
根管治療解決疼痛 長期不消失須手術根除
初步的根管治療可以解決疼痛，然而口腔巨大病灶需長期治療，病人很容易中斷療程，另外有巨大病灶的牙齒細菌種類多而且複雜，深入到牙本質小管內，不容易清除乾淨，根管治療成功率約八成，治療完成後，若根尖囊腫不消失，代表根管內外仍有細菌存在，所以最終還是要手術治療才能根除。
此外，牙齒根管治療後沒有做假牙保護的話，一旦牙齒斷裂，細菌入侵，牙髓腔再度感染後，根尖囊腫會再復發。
顯微根尖手術 高倍率顯微鏡放大
陳昭安主治醫師表示，傳統根尖手術對牙根尖的處理無法有效治療，醫師只能憑肉眼及手感簡單切除牙根尖，而顯微根尖手術使用高倍率顯微鏡、明亮的照明、具有高倍放大的視野，不論是刮除病變組織、切除根尖病灶及進行根尖逆向填補，均能提供清楚視野，清得更乾淨，目前顯微根尖手術成功率已達9成以上。
根管治療當心再次感染 出現不適應就醫
陳昭安主治醫師提醒，進行根管治療後，也要時刻注意再度感染問題，若誤以為是火氣大造成的紅、腫、痛，便可能耽誤了黃金治療時間且導致病灶惡化，所以定期檢視牙齒健康不容忽視。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54023
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