上網吃到飽卻去連Wi-Fi？過來人揭「2大關鍵」：一用愛上
網路5G吃到飽的時代來臨，幾乎成為人人必備的工具之一。不過，就有網友好奇，明明辦個吃到飽很便宜，卻還是看到有人使用Wi-Fi呢？結果貼文立刻掀起討論。
網路論壇PTT，有網友PO文問卦「吃到飽明明很便宜，為何還要用wifi？」他指出，現今外面提供Wi-Fi上網的單位，不僅網速慢得要死，使用歷程都還會有紀錄，鎖東鎖西的很多網站也沒辦法瀏覽，讓他不禁質疑「都2022年了，吃到飽這麼便宜的現在，到底是什麼樣的人會連公家wifi上網啊？有沒有八卦？」
貼文曝光後，大家紛紛圍繞在「網速」跟「耗電」2大問題，「吃到飽用太多會被限速，而且法院認證限速合法」、「wifi比較省電啊」、「你知道為了5g，4g都變很慢嗎…」「你應該是沒用過網速超快wifi」、「你知道之前有個吃到飽被降速的判決嗎？」、「耗電啊」。
據了解，去年就曾發生民眾指控電信業者大砍網速，並要求賠償。結果最後法官確認，雙方合約另有約定，對於大量使用傳輸及不合理使用情形，電信業者可允以限速，並駁回民眾求償。即便各大電信業者的標準不同，但只要被認定「不合理使用」或「大量傳輸」等等，電信業者是可以合法執行降速措施。
至於耗電方面，由於Wi-Fi的傳輸距離比較短，使用的功率較低，能節省用手機電量，另外，Wi-Fi的網速還比行動數據穩定，因此，比起使用自己的網路，Wi-Fi反而更加省電。（編輯：詹鎰睿）