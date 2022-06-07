名家論壇》鄭仲嵐／岸田內閣在選戰前面臨的「岸田通膨」

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該「新資本主義」，簡單來說就是希望在未來5年內，將日本從過去安倍晉三時期重視「分配」的經濟戰略重新走回「成長」路線。其中成長項目有四個，分別是人才投資、新科學技術的開發、高度支持新創企業發展與綠能及數位化的城市等，希望帶動日本的產業在未來30年能有新一波轉型。
岸田文雄也稱「在（今年夏天）參議院選戰後，將會以本日決定的方針為基礎持續前進，並讓各項政策更具體化」。言下之意，這次的新資本主意也成為參議院選戰的主軸。
特別是受到俄國入侵烏克蘭的影響，岸田內閣在未來國防預算上，也採取包括北大西洋公約組織成員國等倡議，預計以國家生產毛額（GDP）的2%為基礎來配置預算。不過具體金額數字與內容為何，以及財源確保等，還需視未來政權近一步衡量。
高物價電價成主戰場
不過在此之前，岸田政權須待解決的是，目前眼前相當緊急的通貨膨脹問題。事實上，就在6月7日這天，美元對日圓已經來到1比132.76的新高，日圓持續探底中，目前日本的經濟態勢，在後疫情時代仍然不見好轉跡象，日本物價節節升高。
「今年是物價上漲的夏天！異次元的物價高漲，這是『岸田通膨』吧！」在野黨立憲民主黨的主席泉健太，在先前6月1日的預算委員會上就質疑岸田文雄，無法處理現在通貨膨脹的問題。岸田則回稱，對比歐美國家7%~8%的通膨率，日本僅為2%左右，仍是「可防可控」。
特別在俄國入侵烏克蘭後，全世界的石油、天然氣供給出現很大波動，長年仰賴俄國進口石油、天然氣的國家，紛紛尋求新的能源方案、或放棄與俄國一起開發油田。不單是全世界，日本的油價也出現不小波動外，其附屬產品如塑膠等，也都出現漲幅。
另外就是小麥進口價格上漲，烏克蘭素有歐洲糧倉之稱，掌握全世界絕大多數小麥生產，在戰爭爆發後，日本國內的小麥粉也出現飆漲，直接影響到日本國民家計。
受限以上因素，讓日本政府不得不開始思考，2022年夏天可能會出現限電的危機。目前政府已經先呼籲各公務機關與大企業等先響應省電，並呼籲家庭在夏天時將家庭空調設為28度。不過，岸田內閣在6月7日就夏天的省電具體數值等再度開會時，各方仍是莫衷一是，顯然也是擔憂會影響選舉下，最後無法做出結論。
能期待觀光客回流？
在國內經濟出現危機下，較顯而易見的解方，便是求助外國經濟刺激。日本從6月10日起，睽違2年3個月以來開放觀光團客入境。雖然條件是需要附帶導遊，以及需定點定時進出，還需配戴口罩等，但對許多未能前去日本旅遊的人來說，確實重溫旅遊之夢。
不過這種宛如「北韓式」的導遊盯場，能夠帶來多少經濟效益，目前仍是未知數。加上許多地方政府與店家因為太久沒有接待國外觀光客，也都持半喜半憂的態度。萬一外國團客出現新冠確診，在哪療養、醫療費怎麼算、如何界定密切接觸者等，大家也都沒有經驗，因此響應的店家仍是有限。
然而現實層面上，與其相較岸田「新資本主義」通過法案、生效、付諸實行的漫漫長路來說，接受外國觀光客仍是比較快而且有效活絡經濟的方式。如果實施一個月後評價不錯，其好評價也會反饋到岸田政權身上，岸田政權也一定事先衡量過醫療量能、病床乘載量等，才會拍板優先恢復團客旅行。
未來在7月過後，日本預計開放一日入國上限到3萬人，跟過去2019年高峰期的單日近9萬相比，日本重回過去觀光大國仍需時間，但已經是往正面方向走。而未來的參議院選戰，自民黨雖然還是樂觀能穩住陣腳，只是面對世界局勢持續兩極化，未來能否抑制通膨惡化，也須端看「新資本主義」能否打開活路。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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