內幕／羅智強向張善政獻策遭拒　等嘸「換政」提前退選

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對於羅智強的建議，張善政並無正面回應，僅說「一旦答應了徵召就是努力向前」，這樣的說法也讓羅智強心灰意冷，認為是軟性拒絕，揚言不再獻出後面兩策、言盡於此。而當天下午，黨中央即發聲明駁斥「換政」的任何可能性，羅則在晚間提前宣布退選。
至於「換政」說法除了地方人士流傳已久外，資深媒體人黃暐瀚也於節目上透露，國民黨主席朱立倫結束訪美行程返台後，可能會啟動「換政」，將所有有志參選者退回黨內初選，除了朱立倫自己有露口風，桃園地方也是相信有望「換政」，才會繼續跑選戰行程。
黃暐瀚說，張善政被徵召近月仍未平息爭議，張在地方政治及人脈這塊，可謂是出乎意料的不懂，參選人居然不知道要跟地方大老打招呼。黃表示，桃園地方是在相信朱立倫會「換政」的前提下，繼續跑選戰行程，因為朱立倫曾私下說「再給張善政一些時間，不行的話等我回國再說」。
節目播出後，引起黨內高度討論，黨中央隨即發聲明澄清，強調桃園市長人選絕不會有改變，並重申張已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。張善政也於受訪時說，朱立倫即使人在美國，也隨時掌握國內狀況。
不過，媒體人王家俊則認為，要拿「換政」類比「「換柱」，需有六項前提：一、大家都不想選桃園，只有張善政「拋磚引玉」，國民黨先徵召他，後來覺得這傢伙不行。二、張善政獲徵召後公布兩岸關係說帖，提出「一中同表」，讓國民黨連2024總統都不用選了。三、張善政民調弱到爆，又不配合朱立倫演出。
四、馬英九約見，擋不住張善政主張《中華民國憲法》是終極統一，國民黨衍生「茶壺內的風暴」。五、朱立倫自己想選桃園，認為當選市長是通往總統府的捷徑。六、朱立倫開始密集約詢黨內人士，經馬英九及黨內大老支持決定「換政」。因此他認為，不管有沒有政治目的，為了製造假高潮，或想繼續看羅、張、朱的笑話，討論「換政」之前，應該先問「換政」的前提存不存在，違不違逆政治常識和政治現實。
事已至此，黨內山頭及地方市議員參選人只關心裂痕能否在選前弭平，對此，中廣董座趙少康建議張善政邀請羅智強進入團隊。據了解，張、羅兩人目前並無溝通管道，近期也沒有私下或公開的會面機會，不過，張善政陣營不排除任何可能性，若有機會搭上線，仍有洽談空間。羅智強辦公室則說，現在羅把重心放在為桃園祈福行走，專心為台灣祈福，連近羅人士也直言，「會輔選，但加入團隊機率很低」。可見短時間內張、羅兩人合作可能性低，但羅最後勢必仍得全力抬轎，否則傷越深，只會兩敗俱傷。