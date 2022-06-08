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內幕／羅智強向張善政獻策遭拒　等嘸「換政」提前退選

▲台北市前議員羅智強向參選人張善政獻策不被採納，提前宣布放棄桃園市長選舉，停止內耗。（資料照／記者李春台攝，2022.05.23）
▲台北市前議員羅智強向參選人張善政獻策不被採納，提前宣布放棄桃園市長選舉，停止內耗。（資料照／記者李春台攝，2022.05.23）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-08 09:00:002022-06-08 09:18:02

國民黨桃園風暴未止，近日地方操作「換政」，黨內更有人期待年底「換朱」。國民黨籍台北市前議員羅智強向桃園市長參選人張善政獻策遭軟性拒絕，因此突然宣布不再爭取桃園市長提名，正式退出戰局，成全黨中央。

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據了解，羅智強打算藉著勤走基層與議題攻防，試圖拉高民調，屆時再與其他潛在候選人一較高下，提升參選的正當性。隨著張善政被閃電徵召，羅沉澱幾日後再度回歸，決定按照原計畫進行，並於上週向張善政隔空「獻三策」，同時考量募款經費等因素，將行腳時程規劃至7月結束，事實上，當時的羅智強就已決定7月就退出選舉，而希望張善政能對自己的建議從善如流、平息雜音，他則會專心抬轎。因此，他給張的第一策就是補正程序正義。

對於羅智強的建議，張善政並無正面回應，僅說「一旦答應了徵召就是努力向前」，這樣的說法也讓羅智強心灰意冷，認為是軟性拒絕，揚言不再獻出後面兩策、言盡於此。而當天下午，黨中央即發聲明駁斥「換政」的任何可能性，羅則在晚間提前宣布退選。

至於「換政」說法除了地方人士流傳已久外，資深媒體人黃暐瀚也於節目上透露，國民黨主席朱立倫結束訪美行程返台後，可能會啟動「換政」，將所有有志參選者退回黨內初選，除了朱立倫自己有露口風，桃園地方也是相信有望「換政」，才會繼續跑選戰行程。

黃暐瀚說，張善政被徵召近月仍未平息爭議，張在地方政治及人脈這塊，可謂是出乎意料的不懂，參選人居然不知道要跟地方大老打招呼。黃表示，桃園地方是在相信朱立倫會「換政」的前提下，繼續跑選戰行程，因為朱立倫曾私下說「再給張善政一些時間，不行的話等我回國再說」。

節目播出後，引起黨內高度討論，黨中央隨即發聲明澄清，強調桃園市長人選絕不會有改變，並重申張已經過中常會正式提名，是代表國民黨參選桃園市長的最優秀人選，黨內將全力給予支持，呼籲外界停止以訛傳訛的謠言。張善政也於受訪時說，朱立倫即使人在美國，也隨時掌握國內狀況。

不過，媒體人王家俊則認為，要拿「換政」類比「「換柱」，需有六項前提：一、大家都不想選桃園，只有張善政「拋磚引玉」，國民黨先徵召他，後來覺得這傢伙不行。二、張善政獲徵召後公布兩岸關係說帖，提出「一中同表」，讓國民黨連2024總統都不用選了。三、張善政民調弱到爆，又不配合朱立倫演出。

四、馬英九約見，擋不住張善政主張《中華民國憲法》是終極統一，國民黨衍生「茶壺內的風暴」。五、朱立倫自己想選桃園，認為當選市長是通往總統府的捷徑。六、朱立倫開始密集約詢黨內人士，經馬英九及黨內大老支持決定「換政」。因此他認為，不管有沒有政治目的，為了製造假高潮，或想繼續看羅、張、朱的笑話，討論「換政」之前，應該先問「換政」的前提存不存在，違不違逆政治常識和政治現實。

事已至此，黨內山頭及地方市議員參選人只關心裂痕能否在選前弭平，對此，中廣董座趙少康建議張善政邀請羅智強進入團隊。據了解，張、羅兩人目前並無溝通管道，近期也沒有私下或公開的會面機會，不過，張善政陣營不排除任何可能性，若有機會搭上線，仍有洽談空間。羅智強辦公室則說，現在羅把重心放在為桃園祈福行走，專心為台灣祈福，連近羅人士也直言，「會輔選，但加入團隊機率很低」。可見短時間內張、羅兩人合作可能性低，但羅最後勢必仍得全力抬轎，否則傷越深，只會兩敗俱傷。

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