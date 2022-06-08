NOW早報／疫情降溫？醫估6/23可低於萬例　莊人祥回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥說，昨天確診數為8萬多例，主要跟前幾天連假有關，目前看起來PCR採檢量並沒有太大變化，但主要是快篩陽性會需要經過醫師確認，但根據已亡經驗六日確診人數都會低於一般平日時間，所以這8萬多例可能只是因為前面幾天連假，有些還沒有被報上來，所以才會集中在星期一確診，還需要再觀察，但趨勢應該會再往下走。
針對本土疫情狀況，精神科醫師沈政男認為，根據指揮中心公布的感染曲線圖，全台新增的高峰與高原都已過去了，因此他預估，最快在17天後，也就是6/23，或最慢32天後（7/8）就有機會單日低於萬例。
今日天氣／北部氣溫續降！「這時段」雨勢最大 低溫下探19度
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（8）日西半部地區雨勢較為明顯，會有局部大雨，甚至是短延時豪雨發生的可能；在氣溫方面，北台灣地區稍稍轉涼一些，夜晚低溫約落在19至21度，高溫則約22、23度，整日溫度變化不大，而中南部地區及花、東地區夜晚低溫則約為24、25度，白天高溫可達27至30度左右，感受上沒下雨時略顯悶熱。
新北遭爆作秀「造假錄音檔」！恩恩爸錯愕：暫時無法評論
新北男童恩恩染疫不幸離世，其父苦追背後真相，昨（7）日新北消防局遭前消防員爆「動員造假」，讓恩恩爸聽偽造的錄音檔，就是為了一圓「錄音涉及多方個資」的謊，新北消防局已表明會提吿；對此，恩恩爸也回應，自己也不知道報案中心狀況是不是模擬的，因為沒有任何人說明過，「現在很錯愕」，這跟自己認知中的消防員形象落差太大。
恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員痛批新北消防局「作秀」，恩恩爸被引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。
張姓網友表示，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，同時在09:34:46、09:50:12、09:51:02、09:52:01、09:52:39、09:53:24、09:53:57、09:54:48、09:56:00，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。
另外，在09:30-10:00這段時間共有29件有開案的報案記錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。
對此，消防局表示，恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心，瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況，讓他了解疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌，而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌，8日一早9點將針對該名網友提告。
聽到該爆料，恩恩爸表示，6月5日傍晚，與消防局呂股長通話時，自己有提到6日能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資。
恩恩爸指出，自己到報案中心看看現場環境，並沒有多做停留，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了。
恩恩爸說，自己不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，因為沒有任何人和他說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，自己才知道這一切可能是「模擬」的，現在自己很錯愕，這跟認知中的消防員形象落差太大，自己暫時無法評論。
滴妹飛美遭網傳「婚事將近」！男方洩心聲：沒有打算結婚
YouTuber滴妹在網上擁有超高知名度，不僅自創飲料品牌「再睡五分鐘」，也與超商多次合作推出霜淇淋，在台灣掀起一股美食旋風。4日滴妹突然在自身YT頻道說明已飛往美國，並公開與同是YouTuber的男友「 I.C Charlie （查理）」的互動，這讓許多粉絲紛紛詢問「要結婚了嗎」等等的疑問與祝福，而6日男友查理在IG發限時動態針對此點回覆：「我還很年輕，沒有打算結婚」。
滴妹在影片中表示，經過審慎思慮與規劃，這次暑假想讓自己放一個長長的假，並在美國與男友一起開啟「2022年的美國之旅」，網友在影片中見到查理的身影後，紛紛留言回覆：「去美國好棒啊~祝旅途一切順利」、「新婚快樂，不是啦，我是說旅遊愉快」。
該消息在網路上越傳越廣，男友查理便於6日在IG發布限時動態回應，表示「新聞大家看看就好，看哪裡有流量就亂寫一通，一點work ethic（職業道德）都沒有」，並澄清目前還未有結婚打算「我還很年輕，沒有打算結婚，要結你自己結，要好新聞自己找，不要靠邀啦」，希望眾人能給小倆口一點空間。
中職／台鋼雄鷹今正式加盟 LOGO主視覺將曝光
台鋼雄鷹今（8）日將正式加盟中職記者會，會長蔡其昌、董事長謝裕民都將出席，此外，台鋼將介紹統籌教練，以及測試會相關訊息，更重要的是球隊LOGO與主視覺將曝光。
台鋼雄鷹可說是今年中職最大亮點，不管是主色調為綠色為主，還有其他LOGO也將在這次記者會曝光。
此外，台鋼雄鷹第一年只能打二軍，預計2023年才會正式打一軍賽事，主場澄清湖球場以及相關設施，也令人期待。
台灣最怪房子「蓋一半」？5千人朝聖跪著看：誰住在裡面
台灣的房子有許多不同的類型，包括像是透天厝、公寓、電梯大樓、別墅等等，每種不同的形式也會隨著大小以及地段都有不同的售價，但你看過這種房子嗎？近日，就有網友分享自己經過嘉義縣義竹時，看到一棟房子只蓋一半，但卻真的是住家，讓他有點傻眼，貼文一出吸引超過5千名網友朝聖討論。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這個是真三角窗，從側面拍起來整個就像是被P掉一樣，地點在嘉義縣義竹，剛剛用地圖搜尋他的背面，不是說很細很狹長還怎麼樣......就是看房子的模樣很像是少一半.....」只見貼的照片，該間透天厝的房子不像一般看到透天厝那樣立方體，而是前半邊呈現圓弧形，後方長方形的設計，右側面突然有個弔詭的直切面，看起來非常突兀。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這到底要怎麼住人＝＝....」、「那些年被誤P的房子」、「很像蓋一半就收起來了....」、「真的不是P出來的嗎？媽呀！這也太像了吧！」、「這看起來真的超像另一半被P掉」、「把另一面鏡面拼到另一邊才是完整房子吧，這一半的是怎樣」、「還真的是沒看過這種房子＝＝到底誰住在裡面」、「當你只夠付一半的蓋房子費用，可以如此選擇？」、「這房間應該很狹長吧....我受不了」。
而也有不少各地網友透露「高雄也有一間啊！每次經過都超問號」、「台東還有高的長方形的.....好奇裡面到底長怎樣」、「台南也有半邊這樣的....沒進去過」、「高雄也有一間長這樣的，不懂為何要設計成這樣啦」、「台東也很狂，整棟長長的一個長方形，都很怕颱風來直接就倒了，但它卻屹立不搖？哈哈哈哈」。（編輯：賴禹妡）