孫協志凌晨吐「我被分手了」 不捨1年玩完：無機會挽回
由孫協志、王仁甫主持的民視節目《明星許願池》昨（7日）「完美收官」，服務觀眾近1年的時間，完成最後一次錄影的孫協志，凌晨在粉專發文，以失戀比喻心情，「對...我被分手了...而且是毫無機會挽回的分手方式」。
孫協志表示，節目用心經營了快1年，內容豐富，演、唱、跳各種型態的企劃，不論話題還是新聞，甚至網路點擊率都不差，無奈現實依舊不允許，日前被告知節目收攤，「心情有如結束一段苦心經營的戀情一般，對...我被分手了...而且是毫無機會挽回的分手方式」。
對於團隊和班底的默契，一路支持的觀眾及逐漸累積的能量，孫協志感到可惜又不捨，坦言週六 2200 至 2330 的時段，確實經營得很辛苦，但無庸置疑，大家確實繳出一張漂亮的成績單。
文末，孫協志感性地說：「在這圈子這麼多年，節目開開停停的，本以為已經毫無感覺，但情緒是騙不了人的，傷心，卻又無可奈何...很遺憾的，沒能達成電視台想要的目標...明星學院同學們～我們畢業啦～」
粉絲湧入留言：「我每週六最開心就是看明星許願池欸」、「覺得很難過...要不是因為你跟仁甫，我也不會轉到民視看綜藝節目」、「你們真的很敬業，謝謝你們帶給觀眾歡樂很棒的節目」、「協志哥，分手是為了重逢，小別才能勝新婚啊」！（編輯：楊穎軒）