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新冠確診「GG變小」危機？泌尿科醫師：確實接到很多諮詢

新冠確診「GG變小」危機？泌尿科醫師：確實接到很多諮詢
新冠確診「GG變小」危機？泌尿科醫師：確實接到很多諮詢

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-08 09:30:44

新冠疫情確診海嘯持續延燒，除了人人自危外，也讓不少男性確診者，憂心確診痊癒後，會出現性功能障礙的問題，會有這樣的憂慮必有因，因為國外已出現相關個案，在國內確診人數屢創新高下，相關方面的諮詢也增多，就有確診者向醫師表示，「確診後，勃起出現狀況」、「確診後，勃起的硬度不如預期」甚至也有確診患者憂心忡忡地詢問，「看國外報導確診男生GG會少幾公分是真的嗎？」這點在泌尿科醫師顧芳瑜粉專「鳥科學先生」裡也有人憂心忡忡問醫師。

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泌尿科醫師顧芳瑜指出，在臨床診間的觀察發現，疫情爆發後，在門診碰到不少在染疫康復後，認為自己硬度減退或性慾低落的患者。此外，也有不少在施打完疫苗後來門診抱怨性功能障礙的病人，這些病人在服用適當的助勃藥物之後都可以顯著改善勃起功能，但是否需要長期使用目前還不得而知。

「目前還沒有研究證實染疫後陰莖會顯著縮短，目前的資料皆是媒體的外電報導，並未出現正式的科學文獻證實。」顧芳瑜提到，事實上，若病毒攻擊陰莖海綿體造成海綿體萎縮，是有可能會使陰莖的長度縮短，同時合併陽痿等問題，也曾經有研究團隊發現，在染疫後康復患者的陰莖海綿體上，發現新冠病毒的存在。病毒的攻擊可能會造成男性荷爾蒙的製造低落與血管內皮受傷導致勃起功能障礙。

鳥科學先生粉專。
鳥科學先生粉專。
另外，染疫造成的身體不適或是精神壓力，也可能會造成心因性的勃起功能障礙以及性慾減退等，顧芳瑜·表示，所謂的「心因性的勃起功能障礙」，簡單說，就是因為心理因素，導致生理狀況受到影響，根據外國的研究，在疫情期間男性的自慰與看A片的頻率有小幅增加，而女性的性欲則有減退的跡象，兩性都認為性生活的愉悅感有些微的下降。這接現象的出現跟疫情期間的焦慮、社交狀態與需要保持兒全社交距離有關聯。

顧芳瑜要大家別擔心。
顧芳瑜要大家別擔心。
若擔心疫情下導致陰莖縮短，顧芳瑜·指出，確認長短的方式很簡單，可以從陰莖根部恥骨下方開始測量起，這是正確的測量方式，此外，平時可以多運動、多舒壓，讓身心靈保持健康狀態，增強免疫力，避免焦慮感上身，必要時以醫藥方法輔助，若真的有疑問，建議尋找專業的醫師進行諮詢與檢查。

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