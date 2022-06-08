新冠確診「GG變小」危機？泌尿科醫師：確實接到很多諮詢。

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「目前還沒有研究證實染疫後陰莖會顯著縮短，目前的資料皆是媒體的外電報導，並未出現正式的科學文獻證實。」顧芳瑜提到，事實上，若病毒攻擊陰莖海綿體造成海綿體萎縮，是有可能會使陰莖的長度縮短，同時合併陽痿等問題，也曾經有研究團隊發現，在染疫後康復患者的陰莖海綿體上，發現新冠病毒的存在。病毒的攻擊可能會造成男性荷爾蒙的製造低落與血管內皮受傷導致勃起功能障礙。
另外，染疫造成的身體不適或是精神壓力，也可能會造成心因性的勃起功能障礙以及性慾減退等，顧芳瑜·表示，所謂的「心因性的勃起功能障礙」，簡單說，就是因為心理因素，導致生理狀況受到影響，根據外國的研究，在疫情期間男性的自慰與看A片的頻率有小幅增加，而女性的性欲則有減退的跡象，兩性都認為性生活的愉悅感有些微的下降。這接現象的出現跟疫情期間的焦慮、社交狀態與需要保持兒全社交距離有關聯。
若擔心疫情下導致陰莖縮短，顧芳瑜·指出，確認長短的方式很簡單，可以從陰莖根部恥骨下方開始測量起，這是正確的測量方式，此外，平時可以多運動、多舒壓，讓身心靈保持健康狀態，增強免疫力，避免焦慮感上身，必要時以醫藥方法輔助，若真的有疑問，建議尋找專業的醫師進行諮詢與檢查。
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