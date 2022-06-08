法國參議院訪問團抵台 期許「了解台灣、增進雙方關係」
法國參議院外交國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）今（8）日上午率領訪問團抵達台灣，並於桃園機場發表簡短談話。葛利歐表示，非常榮幸能夠來台訪問，在疫情期間旅行相當不容易，訪團在台行程將拜會許多單位，希望能多了解台灣、增進台法關係。
葛利歐率領法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled）、海路鐸（Ludovic Haye）等人，於今日上午6時許抵達台灣。
葛利歐在談話時指出，這次同行的4名同僚分屬跨黨派，參議員可選擇不同的與其他國家友好小組，會選擇友台小組是覺得這個小組非常重要，此行將討論成員們想關注的議題。葛利歐也在現場逐一介紹同行參議員及其所屬政黨，其中高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）是第3次來台，他自己是第2次來台，至於其他3名成員則都是首次來訪。
而根據外交部表示，葛利歐一行人訪台期間，將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，同時也將參訪我國文經建設。訪團將就全球及區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈及其他台法共同關注議題與我方交換意見。