兒少施打新冠疫苗恐懼、焦慮　溫馨友善環境防抗拒

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由於許多小朋友對於打針都有恐懼感，甚至會發生哭鬧抗拒的情形，臺大醫院在自5月30日至6月4日於東址大廳特別加開上、下午各1,400名、一天高達2,800名的疫苗門診（包含兒童2,000名、青少年800名）。施打兒童新冠疫苗期間，特別邀請紅鼻子法國創意總監Luc Ducros與紅鼻子醫生們到場安撫小朋友，以表演音樂及與小朋友互動的方式，打造溫馨友善的疫苗施打環境，吸引與分散小朋友的注意力，並贈送兒童疫苗貼紙，成功轉移小朋友的恐懼感，順利接受疫苗施打，期能藉此提升兒童與青少年的保護力，避免重症的機率。
提升疫苗覆蓋率 守護青少年健康
面對嚴峻的新冠肺炎疫情，非常鼓勵家長們儘速帶著小朋友前來施打新冠疫苗，及早提升疫苗覆蓋率，增加群體免疫保護力，不但保護了小朋友，同時也是保護自己及保護家人最好的方式，全力守護臺灣兒童及青少年的健康。
醫療團隊不論在照護新冠肺炎確診患者或是疫苗施打等各方面都全力以赴，也將秉持著生命無價，健康至上的價值觀，持續為提升國民健康及更好的醫療照護而努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54008
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