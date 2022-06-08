清寒生引周杰倫《稻香》感謝：珍惜一切 暖喊不用再捐款
就讀國立基隆高中數理實驗班的唐于田，家境清寒從小靠父親開計程車維持生計，不料父親生病無法工作，更在學測前不幸病逝。唐于田一邊照顧爸爸一邊準備考試，一度窮到連買口罩的錢都沒有，但最終努力不懈透過申請入學考取6所國立大學，故事曝光後感動不少人，學校也湧入許多愛心捐款。對此，唐于田引用周杰倫《稻香》歌詞表達感謝，並堅強喊話外界「請不用擔心我，不用再捐款給我！我OK啦！」
唐于田的父親生病後，生活的重擔就落在唐于田肩上，父親在學測前60天住進加護病房，唐于田每天放學後前往病房門口陪伴，自己打點醫藥費與日常開銷，把獎學金全部拿去付醫藥費都不夠，生活拮据，甚至一度窮困到一天只能吃1個便當，沒錢叫瓦斯只能洗冷水澡，連1個口罩買不起。
故事曝光後引發外界熱議，唐于田也在基隆高中的臉書發文感謝，「感謝許多人願意幫助我，讓我相當受寵若驚！感謝大家捐款給我，我實在是不需要那麼多，校內老師、家長與基中校友們的捐款已經夠我負擔大學的學費了，我相當知足與感恩！請不用擔心我，不用再捐款給我！我OK啦！」
唐于田表示，「我相當感恩，讓我感受到社會的溫暖。我有學校師長與家長還有許多校友的照顧，我已感覺相當足夠了，社會上一定還有許多比我更需要幫助的人，而且我也希望能夠靠我自己，自立自強地持續努力著，我已經受到大家很多幫助了，我真的OK的啦，大家放心！」
唐于田透露會分享自己的故事給大家知道，「是希望基中的學弟妹能夠珍惜目前擁有的一切，因為這是我目前唯一能夠回饋基中的方式，我希望我日後也能盡自己微小的力量來幫助許多需要幫忙的人，回報大家的恩情。」最後並用周杰倫《稻香》中的歌詞「珍惜一切，就算沒有擁有」，再度感謝外界的幫助與鼓勵。（編輯：倪浩軒）