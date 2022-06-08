更便宜了！日圓換匯價再探新低0.2251元 換5萬季賺近5千
在日本堅持寬鬆貨幣政策下，日圓兌美元進一步貶至133價位，新台幣兌美元今（8）日則在美債殖利率回跌及台股走揚下，早盤止貶回升，並升破29.5元，也使得日圓兌新台幣換匯價再探新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2251元，若與今年3月8日換匯價高點0.2493元相較，以換新台幣5萬元來說，現在可以多換到2萬1562日圓現鈔，相當於多賺新台幣4854元。
美國將於周五公布消費者物價指數（CPI）年增率，市場關注是否將強化美國聯準會 (Fed) 激進升息的理由，但在美債殖利率回跌至3%以下，美元指數也跟著下來，新台幣兌美元今日早盤以29.55元、貶值3.6分開出後，隨著台股走揚之下，也止貶回升，雖然盤中一度又回貶，但10點過後再度翻升，並進一步升破29.5元，一度來到29.48元、升值3.4分。
不過，在日本堅持寬鬆貨幣政策及續走「貶值」救經濟老路之下，日圓兌美元仍持續走貶，並貶至133兌1美元價位。也因此，在一升一貶之下，日圓兌新台幣匯價再創25年新低，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤也再探底，一度來到0.2251元，相當於新台幣1元可以換到4.44日圓現鈔。
如果與今年換匯價高點3月8日的0.2493元相較，當時換新台幣5萬元，只能換到20萬0562日圓現鈔，現在則可換到22萬2124日圓現鈔，相差3個月時間就可多換到2萬1562日圓現鈔，等於多賺新台幣4854元。