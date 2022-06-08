歐盟定案手機與平板統一充電線規格　「Type C世代」到來

我是廣告 請繼續往下閱讀
法人表示， 根據歐盟及研調機構統計，目前智慧手機充電器接口在Non Apple的品牌中，已接逐步轉換至 Type C接口；Apple全球市占率約15%至20%，則仍以Lightening接口為主。法案通過後，屆時所有蘋果、非蘋陣營在歐盟銷售的終端產品就必須全面採用Type C 接口，預期將使Type C市場需求持續快速成長。
10年來，手機充電器格數量已從30個減少到目前3種常見傳輸充電線，包括蘋果手機的Lightning、多數其他手機使用的Micro USB，以及越來越多人使用的USB-C（Type C）。
法人分析，USB Type C支援快充，音頻，視頻的設計，是集充電、數據和音頻與視頻功能的接口，新規格的法案，將讓NB、平板等產品走向輕薄化設計，減少連接埠數量，帶動整合多接口的USB Type C產品滲透率提升。
隨著Type C規格遍及各類產品，市場規模迎來高速成長，已掌握Type C規格的相關供應鏈將受惠，相反的如未提前卡位，勢必隨著產品世代交替而淘汰，在一統天下的大趨勢下，產業將走向大者恆大的新賽局，預料包括連接器、連接線、IC設計等相關供應鏈廠將迎來新一輪大洗牌。
歐盟相信，將所有設備充電線統一化有助減少電子垃圾，儘管蘋果認為，統一充電器規格會減緩創新速度，並造成更多污染。但對消費者而言，省去購買一堆不同接口的各式連接線及轉接頭，絕對是好消息。（編輯：楊蘭軒）1110608