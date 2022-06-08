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MIS-C致死率達2%！警示症狀、預防方法相關QA整理一次看

▲國內2名孩童確診COVID-19康復後，遭診斷出「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）。（圖／圖為4日台北市兒童新樂園沙坑遊戲區有不少小朋友遊玩同樂，家長在旁陪伴。中央社檔案照片）
▲國內2名孩童確診COVID-19康復後，遭診斷出「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）。（圖／圖為4日台北市兒童新樂園沙坑遊戲區有不少小朋友遊玩同樂，家長在旁陪伴。中央社檔案照片）

中央社

2022-06-08 11:04:54

（中央社網站7日電）國內2名孩童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復後出現高燒、腹瀉、淋巴結腫大、休克等症狀，被診斷為「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），緊急送進加護病房，引起外界關注。究竟MIS-C是什麼？出現哪些症狀要送醫？發生率高不高？該怎麼預防？中央社整理相關資訊帶你了解。

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MIS-C是什麼？

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧6日在中央流行疫情指揮中心記者會上解釋，MIS-C是感染COVID-19後的一種免疫反應，與確診輕症或中重症無關。確診者康復後雖然病毒已清除，卻有可能出現罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，國外研究致死率約1%到2%。

發生年齡？

介於0至19歲，以6至12歲居多。

發生時間？

通常是染疫康復後2至6週發生。

臨床表現？

曾感染COVID-19、發燒3天（含）以上，且實驗室檢查顯示發炎指數上升，具有以下至少2項症狀：

1.出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
2.低血壓或休克
3.心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
4.凝血功能異常
5.急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

出現哪些症狀要就醫？

當兒童及青少年確診後6週內持續發燒3天以上，且進一步出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一警示症狀，須立即就醫。

▲（圖／指揮中心提供）
▲（圖／指揮中心提供）
發生率如何

依國外研究，亞洲人感染機率較其他族裔來得低，而感染Omicron變異株康復後的發生率，又比感染Delta變異株更低，可下降至1/4。黃瑽寧說，以這樣的數據粗估，發生率約為萬分之1。

如何預防？

最好的預防方法是接種COVID-19疫苗。黃瑽寧說，國外數據顯示，接種1劑COVID-19疫苗，MIS-C發生率可減少97%。他認為台灣青少年及兒童接種COVID-19疫苗比例比國外高，以發生率萬分之1再加上疫苗的保護力，家長不必過度擔心。

指揮中心發言人莊人祥指出，美國研究顯示12至18歲青少年若完整接種2劑BNT疫苗，即便之後染疫，與未接種者相比，MIS-C的發生率仍可有效降低91%。

法國研究也有類似結論，多位青少年染疫後併發MIS-C，回溯發現都是符合疫苗接種資格卻未接種者，間接證明接種COVID-19疫苗可降低或避免MIS-C發生。（編輯：高華謙）1110607

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