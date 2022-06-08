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梅雨季洗衣要注意！「這時間內」沒曬乾：病菌滋生100倍

▲梅雨季到來，有些洗衣服的細節需留意，否則將會增生更多病菌。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲梅雨季到來，有些洗衣服的細節需留意，否則將會增生更多病菌。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 11:14:45

梅雨季報到，最近連續數日降下豪大雨，總是覺得空氣中瀰漫一股潮濕的味道，連洗好的衣服感覺似乎都沒那麼香。但是你知道如果洗完的衣服不趕緊放置通風處曬乾，不只會發出惡臭甚至還會增生更多細菌嗎？

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根據日媒採訪「洗衣達人Izumi Onuki」的報導，由於濕氣以及髒污是病菌最愛的溫床，因此它們最喜歡在有水氣的地方生長，舉例來說，穿過8小時的襪子與濕毛巾放在一起，在室溫25度之下放置18小時，細菌數量就會膨脹將近100倍之多，因此也會產生明顯的臭味。

Onuki表示為了防止臭味，有一些小細節不得不注意。首先穿過的髒衣服應該要先放置在通風良好、乾燥的地方，使用過的毛巾也先等到晾乾後再丟入洗衣籃裡，如果洗衣服的時間間隔較長，建議定期使用洗衣噴霧先行除菌。而洗衣機特別容易在梅雨季被黴菌沾附而產生臭味，平時最好將直立式洗衣機的蓋子打開通風，滾筒式洗衣機的門也留一點縫隙，讓內部保持乾燥。

▲洗衣達人表示換洗下來的髒衣物以及濕毛巾最好先風乾後再丟入洗衣機清洗，平時也可以將洗衣機的蓋子掀開保持內部乾燥。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲洗衣達人表示換洗下來的髒衣物以及濕毛巾最好先風乾後再丟入洗衣機清洗，平時也可以將洗衣機的蓋子掀開保持內部乾燥。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
另外在洗衣服時，襪子以及內衣這類貼身衣物可以先翻出反面再投入洗衣機，讓皮膚直接接觸的那一面可以徹底被洗淨，亦可選用除菌抗菌效果較佳的洗衣精做加強輔助。晾衣服時可以先將衣服用力甩4到5次加速脫水，並且最好在「5小時內」徹底將衣服曬乾，否則即使洗淨衣服，潮濕的環境仍然會加速病菌的孳生。（編輯：陳珮瑜）

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