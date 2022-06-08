梅雨季洗衣要注意！「這時間內」沒曬乾：病菌滋生100倍
梅雨季報到，最近連續數日降下豪大雨，總是覺得空氣中瀰漫一股潮濕的味道，連洗好的衣服感覺似乎都沒那麼香。但是你知道如果洗完的衣服不趕緊放置通風處曬乾，不只會發出惡臭甚至還會增生更多細菌嗎？
根據日媒採訪「洗衣達人Izumi Onuki」的報導，由於濕氣以及髒污是病菌最愛的溫床，因此它們最喜歡在有水氣的地方生長，舉例來說，穿過8小時的襪子與濕毛巾放在一起，在室溫25度之下放置18小時，細菌數量就會膨脹將近100倍之多，因此也會產生明顯的臭味。
Onuki表示為了防止臭味，有一些小細節不得不注意。首先穿過的髒衣服應該要先放置在通風良好、乾燥的地方，使用過的毛巾也先等到晾乾後再丟入洗衣籃裡，如果洗衣服的時間間隔較長，建議定期使用洗衣噴霧先行除菌。而洗衣機特別容易在梅雨季被黴菌沾附而產生臭味，平時最好將直立式洗衣機的蓋子打開通風，滾筒式洗衣機的門也留一點縫隙，讓內部保持乾燥。
另外在洗衣服時，襪子以及內衣這類貼身衣物可以先翻出反面再投入洗衣機，讓皮膚直接接觸的那一面可以徹底被洗淨，亦可選用除菌抗菌效果較佳的洗衣精做加強輔助。晾衣服時可以先將衣服用力甩4到5次加速脫水，並且最好在「5小時內」徹底將衣服曬乾，否則即使洗淨衣服，潮濕的環境仍然會加速病菌的孳生。（編輯：陳珮瑜）