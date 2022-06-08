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癌友端午換吃「五穀粽」！　身體健康無負擔

癌友端午換吃「五穀粽」！　身體健康無負擔
癌友端午換吃「五穀粽」！　身體健康無負擔

健康醫療網

2022-06-08 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】端午節將至，化療癌症病患想應景吃粽子，卻又擔心身體能否負荷，營養師建議，癌友可依國民健康署推行的「我的餐盤」為基礎，選擇五穀粽取代糯米粽，再補充適量蔬菜、水果、蛋白質，搭配堅果，不僅能吃得健康，也能吃出免疫力，幫助癌症病人順利完成治療。

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傳統粽子難消化 恐造成癌友健康負擔

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟表示，傳統粽子的糯米為支鏈澱粉，與直鏈澱粉的五穀米相較之下，較不易消化，對於消化功能弱的癌症患者，容易造成身體負擔；此外，食用鹼粽時經常會添加蜂蜜，但蜂蜜屬於未完全滅菌食品，故治療期間的癌症病人不適合食用。

五穀米取代糯米　降低身體危害

為了幫助腸道好消化，建議將糯米粽改為五穀粽，如大麥仁、黑糙米、米豆、鷹嘴豆、燕麥、小米、粳米等，因國際癌症研究總署（IARC）提到，加工肉品如火腿、臘肉、香腸屬於一級致癌物，五花肉屬於紅肉，吃多會增加罹癌的風險，故可選擇加入豆乾丁、毛豆、黑豆、豆包等植物性蛋白，或是雞胸肉等白肉替代，以及添加些許的蔬菜如乾香菇、紅蘿蔔、筍乾丁、杏鮑菇等增加風味。

「我的餐盤」作基礎　實行均衡飲食

賴思吟建議，處於治療期的癌症病人，每日需補充足夠熱量外，還需高蛋白飲食，所以應避免一餐只吃2顆粽子，而忽略掉其它營養素，可依據國民健康署推行的「我的餐盤」為基礎，全榖根莖類選擇五穀粽1顆，雜糧當中含有維生素B群可提供身體能量代謝，並搭配3至4種不同顏色的蔬菜1碗至1碗尖尖，以及1份拳頭大的水果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54025

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