身家破9000億！泰國首富謝國民家族富過4代　神秘面紗曝

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謝國民出生在泰國，但血脈和中國關係密切。他父親、集團創辦人謝易初在1920年代，從中國廣東移民泰國，在泰國唐人街創立正大庄菜籽行，還跨足動物飼料業。謝易初有四個兒子，分別命名為謝正民、謝大民、謝中民和謝國民，中間的名字連起來便是「正大中國」，也因此卜蜂集團在中國被稱為「正大集團」。為了保持家族傳統，從謝氏第二代開始的子孫都會在年幼時期送往中國留學，因此謝氏家族都能說一口流利的中文。
四子中排行老么的謝國民，從小深受華僑父親影響，習慣在動盪與危機的逆境中找契機。「對於我們這些沒有國家的人，就只能從一無所有中，邁向成功之路。」謝國民透露自己的父親曾這麼告訴他。1968年，謝國民進入經營團隊後，開始進軍畜牧業及行銷、零售通路的領域，開啟卜蜂集團的大擴張期。
在謝國民身邊的人都會評價他是「大膽勇將」，主要是他會選擇在沒人敢投資的時機出手，最著名的案例便是逆勢投資中國，成為第一家投資中國的外商。集團核心事業農業一半以上的利潤貢獻，正來自中國。中國農業用地最大的外國承租商，也正是謝國民。
1979年，中國深圳成為第一個對外開放投資的城市。改革開放初期，多數外商都仍在觀望，然而當年僅40歲的謝國民，便大手筆投入一千五百萬美元，開啟中國的養殖事業。「中國人民在改革開放後肯定口袋會開始有錢，這是搶得先機的大好機會。」他說。而第二次的大筆投資則是在六四天安門事件後，許多外商看到政局變動而想撤資，然而謝國民不這麼想。「當時我反而在中國投資十億人民幣（約等同於新台幣44億元）。」謝國民輕描淡寫地說，「山中無鳥，麻雀稱王，很多外資地產商不敢去，我拿到很多地，我是小麻雀，卻變成地產的王。」大膽的投資並沒有讓他敗了身家，反而讓資產逆風飆漲，在2019年時，卜蜂集團的全球營收達到608億美元（約等同於新台幣18,240億元），其中五分之二是從中國獲利。
除此之外，讓人嘖嘖稱奇的是，謝家富過四代，是名符其實的富豪世家。隨著家族財富水漲船高，通常豪門會陷入兄弟鬩牆、家庭惡鬥的戲碼，導致家族企業難以經營，或是醜聞紛爭讓企業無法順利傳承。專家表示，全球家族企業中，70％無法傳承給第二代，88%無法繼續到第三代，只有3％的家族能將企業延續到第四代且持續擴張，而謝氏家族便是3％的其中之一。
財富能夠傳承到第四代最大的關鍵是，謝氏家族的關係相當和睦，每一代的交接都是和平落幕。這其中最大的因素是謝氏家族強調「選賢與能」，第一代集團創辦人謝易初秉持著「長子繼承」原則，將公司先交給了謝正民。性情溫和善良的謝正民，發現最小的弟弟謝國民天賦異稟，最有商業頭腦，便主動將董事長的位子讓賢給他。
當時年僅29歲便位居董事長的謝國民不負眾望，引領集團壯大，同時做出重大決定，便是將資本權和經營權分開來，導入現代企業的經營原則，避免了後代子孫可能會陷入的爭權內鬨。而謝國民對子女的教育也相當嚴謹，甚至不讓子女涉足集團核心產業農牧業，而是希望他們能選擇不同的產業去自己經營。謝國民的長子涉足金融和地產，次子則負責連鎖超市產業，最小的兒子則選擇電訊業。除了謝國民的小孩們非常爭氣外，謝正民的小孩也相當努力，他的長子謝炳在2000年便創辦了「中國生物製藥集團」，旗下有數家生物製藥子公司，專攻不同的藥品領域，在中國迎來了巨大的利潤。此外，2020年新冠疫情延燒，「中國生物製藥集團」成為首家研發出新冠疫苗的公司之一，再度大發災難財，身家繼續飆漲。
而謝家的第四代也已成年，準備接手謝氏集團的資產，繼續擴張版圖。人稱「藥界公主」的謝其潤出生於1993年，是謝炳的女兒，畢業於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）沃頓商學院，在2015年便任職於董事會主席和執行董事。而謝炳的兒子年僅25歲，也受到父母的餽贈股份，成為中國生物製藥集團的執行董事。
身為集團領導人的謝其潤也是充滿膽量，不斷交出亮眼成績單，在2018年打破集團的營收和利潤，增長了40.9％，是她接收時的5倍，甚至到了2021年，中國生物製藥集團的名號已氣勢如虹，成為藥界霸主。如此強大的商業表現，讓人猜測謝其潤是否能成為卜蜂集團的當家掌門人，原因是謝國民傳承了謝正民的理念，認為接班人是家族中的「能者居之」，並不著眼於讓長子或自己的小孩繼位。家族輩出菁英的謝氏家族富過四代，自此成為轟動亞洲的名門世家。