新北提告爆料前消防員　民進黨團：別追殺吹哨者

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林楚茵表示，恩恩爸與家人發生這樣事情，全國民眾都很擔心自己家人是否也有相同狀況，大家一起關注與追真相；演戲不是演習，不應該用提告方式轉移焦點，甚至追殺吹哨者。
林楚茵說，錄音檔不能提供，是不是橫向聯繫中有更多無法向社會大眾公告的內幕與過程，所以選擇用轉移焦點方式。現在不會一個提告，就被轉移焦點，新北市長侯友宜說力挺消防員，真正力挺就不應該讓消防局來為新北衛生局背鍋。
民進黨立委羅致政表示，新北為了掩蓋可能的問題，演一齣很大的戲，讓真相還原越來越遙不可及，新北消防局為應付恩恩爸對真相追求，這齣戲不管是重現、還原、測試，事實上在多數民眾眼中就是一場戲，為了製造繁忙景象跟現場吵雜狀況。
羅致政說，恩恩爸聽過所謂錄音檔後，明確說沒有聽到其他報案人相關訊息、個資，有必要演那麼大嗎？這樣通報程序，比照新北6月6日與4月14日疫情，4月中只有3百多例，昨天有7千多例，照理說恩恩爸爸到現場，應該比4月中消防局專線更忙才對，沒有必要演2個多月前的狀況。
羅致政指出，新北不要用提告方式來嚇阻其他可能要爆料的人，因為知道爆料的前消防隊員，能掌握精準流程的人事時地物，表示現在消防局裡面的人也看不下去，才會提供資料給前消防隊員指控，消防局不是針對前消防員，是要喝止現在119裡面的人不要再爆料了。
民進黨立委黃世杰指出，基於公益目的，1922很乾脆把相關資訊提供給當事人，新北市府過程中不但多次曲解相關法令，無視於這件事情公益性，不斷拖延，並且做出非常矛盾做法，既然說有個資，但是去又讓恩恩爸到現場聽、又提供譯文，過程沒有明確法令依據，也展現出意圖掩蓋部分事實。
民進黨立委陳歐珀說，用模擬、演戲方式還原事實真相是不可能，手段、方法都不對，讓社會覺得好像這事情，小朋友過世除了哀痛外，竟然還有這麼多精力在演這場戲。