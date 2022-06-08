20萬人瀕飢荒！索馬利亞陷糧食危機　700萬國民正在挨餓

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受影響的除了索馬利亞，還有肯亞、衣索比亞以及拉丁美洲與加勒比海地區，其中拉美與加勒比海地區面臨經濟成長大幅減速、就業市場復甦緩慢等危機，造成貧窮與赤貧現象增加，預計除了原先8640萬人外，還會新增780萬人加入糧食瀕危行列。
俄烏戰爭中斷烏克蘭的糧食出口，促使國際穀類和食品油市場價格飆漲，世界糧食價格今年3月接近最高，世界糧食計劃署（World Food Programme）駐索馬利亞主任達魯姆（El-Khidir Daloum）呼籲，應該立即展開行動，避免人道危機再發生；他提到的是2011年當地亦爆發過的饑荒，當時至少有26萬人因此喪命，「我們不能等到宣告饑荒才採取行動，現在是和『阻止饑荒』在賽跑」。
世界糧食計劃署報告指出，為避免2011年造成26萬人死亡的饑荒重演，人道救援團體正投入手中所有資源，目前約有21.3萬索馬利亞人面臨飢荒風險，5月數據較4月預估規模近3倍；饑荒預警系統（Famine Early Warning Systems Network）也指出，從今年4月以來，遭遇「災難性飢餓」的人數上升了160%。
目前聯合國的人道救援計畫僅有18%資金到位，聯合國官員希望各國能捐款支援，避免索馬利亞陷入人道危機，若索馬利亞情況無法改善，屆時恐將有150萬名兒童營養不良，當中近40萬兒童面臨極端嚴重營養不良；2011年的因飢荒死去的26萬人當中，有一半就是不滿6歲的兒童。
嚴重飢荒導致國內勞動力低落，莊稼枯萎、農業人口無力負擔生計，許多索馬利亞人因此轉而當起海盜，於紅海與阿拉伯海交界的亞丁灣則因此成為全球海盜熱點。