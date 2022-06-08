滙豐估美明年3月停止升息　日圓今年第3季回穩年底見124

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不過，滙豐預期，在全球經濟軟著陸和停滯性通膨憂慮降溫之下下，風險資產的投資前景將在2022年下半年逐步改善，范卓雲也預估美國經濟將會軟著陸，目前債市基本上已反應美超前升息，市場預期聯準會下周也會再升息2碼，7月可能再加息2碼，滙豐也預估美國聯邦資金利率將從現水平再上升200個基點，到明年3月升到2.75%至3%，3月就會停止升息周期，債市進一步下跌的空間越來越有限。
此外，4月美國消費者物價指數（CPI）數據顯示，3月通膨或從41年以來的高位緩慢升到頂峰，滙豐預估美國核心個人消費支出通膨將從4月的4.9%回落至2022年第4季的4.2%，2023年第4季進一步回落至2.8%，也為2023年第1季美國升息周期的暫停鋪路。
不過，在全球通膨展望部分，范卓雲指出，在區域上有很大差別，目前美、歐特別是歐元區通膨壓力最大，主要是歐洲在俄烏戰暴風圈，估歐元區通膨最高會達8.4%，亞洲通膨壓力相對溫和，因此，亞洲央行會保持相對審慎貨幣政策，不會跟美同步升息。
至於美元是否會續強？她認為今年下半年美元還是會持續走強，美元強勢仍可繼續維持，而各大央行當中又以美國聯準會在緊縮貨幣政策最「鷹」，也因為市場關注美聯準會加速升息動作，短期亞洲貨幣兌美元也會維持相對波動。
不過，因亞洲通膨壓力沒有美國那麼嚴重，亞洲央行升息動會落後美國聯準會，她預期今年第3季之後市場對美加速升息的預期見底，亞洲貨幣在第3季後才會有恢復穩定時期。
在日圓部分，范卓雲分析，日圓兌美元已貶至20年新低，由於日本持續維持寬貨幣政策，加上日本央行並未打算提振日圓，日本央行行長甚至還提到弱勢日圓有助日本經濟復甦，在貨幣政策差異化及利差擴大之下，日圓短期還會走弱，可能要到第3季日圓才可能出現回穩情況，滙豐銀也預估年底日圓有機會回升至124兌1美元。
對於下半年投資策略上，滙豐銀建議聚焦優質盈利、收益策略及多元資產分散投資，以緩減市場波動衝擊，但保持投資和定位，並把握今年下半年預料可能展現的升勢，尤其專注高質量資產有助挑選基本因素最強韌的企業；聚焦收益則可把握債券收益率上升的趨勢；多元資產分散投資有助發掘與大盤相關度較低的另類投資機會。
此外，由於滙豐銀預計美國貨幣政策對比市場預期再大幅收緊的風險有限，滙豐認為短期債券的價值在現水平相當吸引人，並繼續對全球投資等級及高收益債券、新興市場及亞洲美元債券持偏高比重配置。同時，在美國升息周期下，也繼續看好美元及大宗商品貨幣。
不過，范卓雲也補充對避險基金及金融股持偏高比重配置，以對沖利率風險，亦對全球能源及資源股維持偏高比重配置，同時投資於私募股權房地產，以對沖通膨風險。為尋求穩健收益，滙豐看好可望平衡價值與成長投資風格的高息股。高息股通常為金融、能源、資源及房地產行業的價值股。其價值投資風格及較低波幅，使其面對利率波動更具抗逆力。