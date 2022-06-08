恩恩爸質疑1922花143分鐘轉送 指揮中心：無調度119權限
中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，有關北部未滿5歲男童死亡個案，家屬期進一步取得1922民眾疫情通報與諮詢專線(以下簡稱1922專線)之詳細資訊。指揮中心強調，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，指揮中心皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫之狀況。
指揮中心指出，1922專線之業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續亦會立案追蹤，以上相關流程也於稍早向家屬說明。
指揮中心也提醒，民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，以縮短救援時間，指揮中心也會持續精進提升1922服務效率。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。