快訊／本土確診+80195！死亡個案增159人　境外移入28例

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指揮中心指出，今日新增159例本土病例死亡個案，為105例男性、54例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、157例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至6月5日，死亡日期介於5月15日至6月5日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，為13例男性、15例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(4例)、韓國及泰國(各1例)，另22例感染國家調查中。入境日介於今年5月9日至6月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計11,896,536例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,272,960例排除)，其中2,620,941例確診，分別為13,274例境外移入、2,607,613例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,373例COVID-19死亡病例，其中3,358例本土，個案居住縣市分布為新北市1,199例、臺北市685例、臺中市223例、桃園市186例、高雄市180例、臺南市136例、基隆市119例、彰化縣113例、屏東縣93例、宜蘭縣78例、花蓮縣65例、雲林縣54例、臺東縣47例、南投縣45例、嘉義市32例、新竹縣31例、嘉義縣29例、苗栗縣26例、新竹市9例、金門縣7例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。