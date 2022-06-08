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無法反悔！台美21世紀貿易倡議　鄧振中：美已正式公告

▲台灣、美國正式啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院政委鄧振中指出，美國已在昨日正式公告。（資料圖／行政院提供）
▲台灣、美國正式啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院政委鄧振中指出，美國已在昨日正式公告。（資料圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-08 13:54:51

台灣、美國正式啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院政委鄧振中受訪指出，美國已在昨日正式公告要跟台灣推動這件事，並公開徵求意見，台灣也需要企業界朋友幫忙，告訴政府需要什麼東西，且這份公告也表示，已經不能反悔。

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鄧振中接受網路節目「新聞不芹菜」專訪指出，先不要論斷結果不成，現在很清楚台美都希望達到目標，國際談判需要時間，大家不用預測會失敗，這是對台灣長遠發展，要讓企業界根留台灣，非常重要因素。

鄧振中說，將來台灣繼續立足國際上，是靠民主自由與經濟發展。全世界都在看這件事，台灣跟美國發展是國際間大事，大家都想跟台灣發展關係，但是大家怕中國，美國帶頭了，這條路走通各國就會來學。

鄧振中舉例，以前各國不敢在台灣設辦事處，斷交後都搬走了，歐洲有國家先來設，中國反應沒這麼好，但這關就過了，台北現在有多少各國駐台辦事處。他不是弄政治，雖然有政治效果，不過沒有要刺激中國，是為了台灣發展。

「低垂果子就先摘」，鄧振中說，雙方簽協定的時程只能說盡快，1、2年內要有成果不太容易，不是只有台灣因素，也有外國問題，不太容易有明確期限，相信台灣跟美國政府有相同意願。

至於民間發起「新東向」，鄧振中指出，這是重視美國關係，國際佈局過去20年都在中國，疫情發生後跟中國有改變，外國企業增加很多支出，企業回到台灣或到東南亞，美國政府說也要該有相當製造能力，因此看上台灣。

鄧振中說，美國希望企業能到前往佈局，而目前談的短鏈就是盡量在地生產，因此企業界呼籲去美國佈局，這是蠻好的市場，不但要到美國，也要到墨西哥、加拿大，政府目前沒有這政策，不過樂於見到民間企業有這樣做法。

至於鄧振中將參與WTO部長級會議，鄧振中指出，會中將針對消除各國對漁業補貼、疫苗專利放寬、WTO改革共3議題討論，他會發言表達立場，也會趁機與各國談雙邊問題。

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