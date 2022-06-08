閱讀不隔離　信誼捐弱勢孩童「幼兒文學禮袋」

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信誼基金會繼2020年捐助5000份「Good Start好好開始~幼兒成長起點禮盒」，去年挹注13所育幼院助學資源和經費後，今年除持續贊助13所兒少安置機構適齡書籍、玩具、桌遊之外，特別在信誼幼兒文學獎揭曉時，挑選3本撫慰身心的原創圖畫書、兒童繪本口罩、日本KOM聯名餐碗，依繪本主題製作了1000份的「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈給弱勢孩童，盼透過有繪本圖像的生活用品，提醒孩子好好防疫，並在日常中親近書籍、愛上閱讀。
台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，非常感謝信誼基金會此次致贈精美的幼兒文學禮袋，600份禮袋與關懷卡已陸續贈送到台東市區、縱谷線區、南迴線及海岸線區等4處社會服務中心服務的脆弱家庭孩童手上，這些受贈家庭有很高的比例需要照顧3名以上的孩童。
日本品牌KOM台灣執行長郭文長指出，KOM習承日本專業的職匠精神，致力打造優質安全親子餐具，堅持為小朋友提供良好的用餐體驗，很高興能參與這項公益活動，捐贈1000組「信誼童書聯名款KOM兒童餐碗組」，為台灣幼兒盡一份心力。
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