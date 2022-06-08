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閱讀不隔離　信誼捐弱勢孩童「幼兒文學禮袋」

▲「信誼幼兒文學獎禮袋」將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等生活與閱讀資源，捐贈給需要資助的幼兒。（圖／信誼基金會提供）
▲「信誼幼兒文學獎禮袋」將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等生活與閱讀資源，捐贈給需要資助的幼兒。（圖／信誼基金會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-08 14:10:36

疫情持續擴大，但孩子的學習和成長卻不能中斷。信誼基金會今（8）日指出，在疫情緊張之際，特別製作1000份「信誼幼兒文學獎禮袋」，將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等生活與閱讀資源，捐贈給台東縣6歲以下弱勢幼童和其他縣市13所私立兒少安置機構孩童。

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信誼基金會董事長張杏如表示，閱讀有安定人心的力量，親子共讀更是安定孩子情緒最有效的處方箋，目前疫情持續超過2年，聯合國兒童基金會年初的報告指出，受疫情影想，部分中、低收入國家10歲孩童閱讀能力未達標的比例，已從原來的53%提高到70%，「閱讀是孩子學習的基礎，培養閱讀習慣更是孩子成長過程不能忽視的過程。」

信誼基金會繼2020年捐助5000份「Good Start好好開始~幼兒成長起點禮盒」，去年挹注13所育幼院助學資源和經費後，今年除持續贊助13所兒少安置機構適齡書籍、玩具、桌遊之外，特別在信誼幼兒文學獎揭曉時，挑選3本撫慰身心的原創圖畫書、兒童繪本口罩、日本KOM聯名餐碗，依繪本主題製作了1000份的「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈給弱勢孩童，盼透過有繪本圖像的生活用品，提醒孩子好好防疫，並在日常中親近書籍、愛上閱讀。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，非常感謝信誼基金會此次致贈精美的幼兒文學禮袋，600份禮袋與關懷卡已陸續贈送到台東市區、縱谷線區、南迴線及海岸線區等4處社會服務中心服務的脆弱家庭孩童手上，這些受贈家庭有很高的比例需要照顧3名以上的孩童。

日本品牌KOM台灣執行長郭文長指出，KOM習承日本專業的職匠精神，致力打造優質安全親子餐具，堅持為小朋友提供良好的用餐體驗，很高興能參與這項公益活動，捐贈1000組「信誼童書聯名款KOM兒童餐碗組」，為台灣幼兒盡一份心力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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