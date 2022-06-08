死亡＋159！20多歲男治療癌症驗出確診 染疫至死亡僅3天
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增80223例COVID-19確定病例，分別為80195例本土個案及28例境外移入；另確診個案中新增159例死亡。新增死亡案例中有157位有慢性病史，皆屬重症，有71人未接種疫苗。值得注意的是死亡個案中有一位20多歲年輕男子，本身患有癌症，6月3號確診6月5號就不幸過世。
指揮中心說明，159例新增死亡個案中有157位有癌症等重大疾病或慢性病史，有71人未接種疫苗，有17人只接種1劑，有13人接種2劑，完整接種3劑的有58人。年齡分佈在20～90多歲，超過90歲的有44人，超過80歲的有56人。
而醫療應變組副組長羅一鈞說明，特別值得注意的一例死亡個案是位20多歲的年輕男子，本身有癌症病史，曾接種過1劑疫苗，因癌症就醫時被驗出確診，後續併發敗血症與呼吸衰竭，6月3號確診6月5號就不幸過世。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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