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死亡＋159！20多歲男治療癌症驗出確診　染疫至死亡僅3天

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 14:19:04

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增80223例COVID-19確定病例，分別為80195例本土個案及28例境外移入；另確診個案中新增159例死亡。新增死亡案例中有157位有慢性病史，皆屬重症，有71人未接種疫苗。值得注意的是死亡個案中有一位20多歲年輕男子，本身患有癌症，6月3號確診6月5號就不幸過世。

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▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，159例新增死亡個案中有157位有癌症等重大疾病或慢性病史，有71人未接種疫苗，有17人只接種1劑，有13人接種2劑，完整接種3劑的有58人。年齡分佈在20～90多歲，超過90歲的有44人，超過80歲的有56人。

而醫療應變組副組長羅一鈞說明，特別值得注意的一例死亡個案是位20多歲的年輕男子，本身有癌症病史，曾接種過1劑疫苗，因癌症就醫時被驗出確診，後續併發敗血症與呼吸衰竭，6月3號確診6月5號就不幸過世。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症與死亡個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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