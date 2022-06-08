輕症佔比高！全台居家照護收案狀況一覽「3縣市達100%」
國內本土疫情持續，今（8）日新增80195例本土確診個案，指揮官陳時中說，目前輕症或無症狀者占99.68%，中度感染0.2%、重症0.12%，而各縣市在居家照護上，差異有稍微大一點，但在輕症部分，盡量還是由基層衛生單位醫療機構來負責，醫院的人力保留給專責病房，ICU照顧嚴重的患者。
陳時中說，居家照護大部分都是輕症，所以在這輕症的狀況下，盡量還是由基層衛生單位、醫療機構來負責，讓醫院人力來保留專責病房、ICU照顧嚴重的。
據統計，陳時中指出，目前居家照顧各縣市全部已經到了74%，甚至有幾個單位做到100％，相當不容易，像是台中市、澎湖縣、花蓮縣，不過基本上大多都有八成左右，差異可能會跟每個地方每段時間，因不同情況有所不同，不過「盡量高一點」也相對好，也希望地方衛生局拍案的時候，居家照顧除非特別情況，都讓醫療院所負責會比較好。（編輯：林莞茜）
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