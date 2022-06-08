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本土首例MIS-C個案！染疫6週內若有「6症狀」應速就醫

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，透過升壓劑、免疫球蛋白、類固醇等治療後男童病況已改善，6/5轉至普通病房。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，透過升壓劑、免疫球蛋白、類固醇等治療後男童病況已改善，6/5轉至普通病房。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 14:36:462022-06-08 14:38:13

台灣出現國內首例MIS-C個案，患者為一名10歲男童，指揮中心今天（8日）表示，該名男童4/26確診後一個月出現發燒、皮膚紅疹等症狀，就醫後確定為MIS-C個案。

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▲指揮中心說明MIS-C。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明MIS-C。（圖／指揮中心）
醫療應變組副組長羅一鈞說明，男童過去無慢性病史，4/26經PCR採檢證實確診，當時僅出現發燒症狀，經過居家照護後解除隔離，但5/28再次發燒，另外伴有持續發燒、嘔吐腹瀉。

▲指揮中心提醒，若兒童染疫六週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，家長務必要盡快送醫。（圖／指揮中心）
▲指揮中心提醒，若兒童染疫六週內出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，家長務必要盡快送醫。（圖／指揮中心）
由於患者出現發燒持續三天、結膜紅、紅疹、發炎指數升高等情形，皆為MIS-C典型症狀，因此在6/1收置加護病房，透過升壓劑、免疫球蛋白、類固醇等治療後病況改善，6/5轉至普通病房。

指揮中心提醒，MIS-C主要發生在6到12歲兒童，常見症狀為腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等6大症狀，若兒童染疫6週內有此狀況，家長務必要盡快送醫。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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