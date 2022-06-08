COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中染疫數飆高！今1.1萬例居冠　陳時中：還會再上升

▲指揮中心說明國內疫情狀況與對應作為。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明國內疫情狀況與對應作為。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-08 14:58:13

中央流行疫情指揮中心表示，今（8）日國內新增80195例本土個案，其中台中市增加11587例，成全台最多的縣市，對此，指揮官陳時中說，目前整體疫情應該會在下週開始下降，但台中目前的染疫比不到10%，因此預期會往上升，但他也強調，這是「相對可能性」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心公布今日新增病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心公布今日新增病例。（圖／指揮中心）
根據指揮中心公布的數據顯示，國內今日確診數居冠縣市為台中市，共有11587例，略高新北市的11443例、高雄市11048例，針對台中的狀況，陳時中則指出，台中的染疫比，不到10%，所以相對來說「還會再往上升」，因為每天的個案數都往上，那就應該會再往上升，染疫確診的涵蓋率超過預期10%，就相對有這樣跡象、可能性變高。

至於本土疫情高原期，下週將會下降，何時才能低於千例？陳時中則回應「還需要點時間」，不過下週整體往下是可以預期的。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

連假後確診仍破8萬！疫情難趨緩？指揮中心：緩步下降

7月初有望「開國門」？陳時中：規劃「3＋4」可能性最大

本土首例MIS-C個案！染疫6週內若有「6症狀」應速就醫

輕症佔比高！全台居家照護收案狀況一覽「3縣市達100%」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀