台中染疫數飆高！今1.1萬例居冠 陳時中：還會再上升
中央流行疫情指揮中心表示，今（8）日國內新增80195例本土個案，其中台中市增加11587例，成全台最多的縣市，對此，指揮官陳時中說，目前整體疫情應該會在下週開始下降，但台中目前的染疫比不到10%，因此預期會往上升，但他也強調，這是「相對可能性」。
根據指揮中心公布的數據顯示，國內今日確診數居冠縣市為台中市，共有11587例，略高新北市的11443例、高雄市11048例，針對台中的狀況，陳時中則指出，台中的染疫比，不到10%，所以相對來說「還會再往上升」，因為每天的個案數都往上，那就應該會再往上升，染疫確診的涵蓋率超過預期10%，就相對有這樣跡象、可能性變高。
至於本土疫情高原期，下週將會下降，何時才能低於千例？陳時中則回應「還需要點時間」，不過下週整體往下是可以預期的。（編輯：林莞茜）
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