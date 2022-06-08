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7月初有望「開國門」？陳時中：規劃「3＋4」可能性最大

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 14:49:58

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增80223例COVID-19確定病例，分別為80195例本土個案及28例境外移入；另確診個案中新增159例死亡。疫情進入相對穩定高原期，有專家認為7月有機會開國門，交通部也透露觀光局已準備好出入境旅客指引。對此，發言人莊人祥表示邊境檢疫會以縮短天數為目標，指揮官陳時中則進一步指出，以「3＋4」為規劃的可能性最大，「0＋7」目前仍不考慮。

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在防疫記者會上被問到何時可望「開國門」，陳時中先笑問媒體「開國門」的定義為何，媒體表示就是指邊境防疫措施的鬆綁，莊人祥則解釋目前防疫不以清零為目的，而是以減災為最主要目標，因此口罩仍要繼續戴好，而邊境防疫鬆綁則會以縮短檢疫天數為目標。

陳時中進一步說明，關於出入境觀光有部分人期待「0＋7」，也就是完全不用居隔而僅須7天自我管理，但陳時中直言也有「部分人不希望這樣」，因此目前不會採取「0＋7」，邊境檢疫鬆綁仍以規劃「3＋4」的可能性最大。

至於開放時機，會先從商務開放，至於具體的時間點會否落在7月，則要觀察疫情發展狀況，依整體醫療能量與病房空床數來決定時程，但也不會等到疫情完全結束才開放。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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