COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

你的手機軟體資安合格嗎？NCC抽測僅i12初測通過

▲NCC抽測手機軟體資安結果，初測即通過的機型僅APPLE iPhone 12。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲NCC抽測手機軟體資安結果，初測即通過的機型僅APPLE iPhone 12。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-08 14:58:03

智慧型手機已與民眾日常生活密不可分，手機資安防護更顯重要，稍有不足可能造成個資隱私遭洩露、冒用，甚至財物損失。國家通訊傳播委員會（NCC）今（8）日公布，於去（2021）年下半年至2021年第1季，針對電信事業2021年第1、2季銷售量較高且未取得資安認證之10款不同廠牌智慧型手機，再加上5款中國大陸廠牌手機的手機系統內建軟體資安檢測結果，經完成初測、複測及改善程序後，15款手機均通過檢測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC表示，鑑於手機資安威脅日漸升高，本次抽測更著重於應用軟體及通訊協定應有之個資保護及加密機制，從台灣資通產業標準協會(TAICS) 110年公告之「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」中，挑選「內建軟體應將帳號、通行碼或金鑰儲存於作業系統保護區內或以加密方式儲存」、「內建軟體應避免交談識別碼遭重送攻擊」、「與付費功能伺服器間傳輸，應使用安全之加密演算法」、「不可於執行期間將敏感性資料儲存於系統日誌檔案」、「存取敏感性資料前，應取得使用者同意」等10個與資安相對應之項目進行檢測。

初測即通過的機型僅APPLE iPhone 12。初測未通過，經手機製造商積極配合改善後複測通過，包括ASUS ZENFONE 7、HTC DESIRE 20+、三星 GALAXY A42、SONY XPERIA 5 II、OPPO A72、OPPO RENO 5、REALME X50、REALME C3、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE、VIVO Y20、VIVO Y50、REDMI Note 9T、REDMI NOTE 9 PRO、MI 10 LITE 5G等14款。
NCC強調，前述通過資安檢測之各款手機，代表其系統內建軟體版本在檢測當下符合測項要求，但考量目前資安事件層出不窮及駭客攻擊手法日新月異，通過檢測的手機，並不能保證未來手機之安全性，手機內建軟體如有更新版本，手機製造商應就更新部分重新檢測及驗證，始能維持其通過之資安等級，如事後被發現其系統內建軟體仍有資安漏洞或風險時，手機製造商仍應及時修補。

NCC籲請民眾注意相關修補資訊及更新手機內建軟體同時，NCC另提醒，民眾於手機「自行安裝」之APP及其使用習慣等亦存在資安風險，民眾須提高資安風險意識及警覺性選擇值得信任的手機品牌。

NCC並提供民眾保持使用手機良好習慣的「三不五要」口訣，以加強保護個資與隱私安全，不瀏覽可疑網站、不連接可疑Wi-Fi、不強行取得管理者權限。要定期更新密碼、要更新軟體程式及備份資料、要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面、連接的Wi-Fi要開啟加密防護、手機不再用時要刪除機敏資料。

NCC進一步強調，為強化民眾對智慧型手機資安防護意識及確保消費者權益，NCC已在官方網站設置宣導專區提供相關資訊供民眾參閱，並適時向民眾揭露手機內建軟體可能存在之資安威脅或風險，亦將持續關注國際間對連網設備之相關資安防護建議及措施，滾動修正手機系統內建軟體相關檢測規定。未來NCC仍會在有限的行政資源內，持續推動智慧型手機內建軟體資通安全抽測及公布結果，並加強抽測中國廠牌手機，以促使手機製造商在手機設計製造時更加重視手機內建軟體資安，確保消費者權益。

輕症佔比高！全台居家照護收案狀況一覽「3縣市達100%」

本土首例MIS-C個案！染疫6週內若有「6症狀」應速就醫

7月初有望「開國門」？陳時中：規劃「3＋4」可能性最大

連假後確診仍破8萬！疫情難趨緩？指揮中心：緩步下降

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀