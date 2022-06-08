你的手機軟體資安合格嗎？NCC抽測僅i12初測通過

我是廣告 請繼續往下閱讀
初測即通過的機型僅APPLE iPhone 12。初測未通過，經手機製造商積極配合改善後複測通過，包括ASUS ZENFONE 7、HTC DESIRE 20+、三星 GALAXY A42、SONY XPERIA 5 II、OPPO A72、OPPO RENO 5、REALME X50、REALME C3、SUGAR T30 64/3G DUAL LTE、VIVO Y20、VIVO Y50、REDMI Note 9T、REDMI NOTE 9 PRO、MI 10 LITE 5G等14款。
NCC強調，前述通過資安檢測之各款手機，代表其系統內建軟體版本在檢測當下符合測項要求，但考量目前資安事件層出不窮及駭客攻擊手法日新月異，通過檢測的手機，並不能保證未來手機之安全性，手機內建軟體如有更新版本，手機製造商應就更新部分重新檢測及驗證，始能維持其通過之資安等級，如事後被發現其系統內建軟體仍有資安漏洞或風險時，手機製造商仍應及時修補。
NCC籲請民眾注意相關修補資訊及更新手機內建軟體同時，NCC另提醒，民眾於手機「自行安裝」之APP及其使用習慣等亦存在資安風險，民眾須提高資安風險意識及警覺性選擇值得信任的手機品牌。
NCC並提供民眾保持使用手機良好習慣的「三不五要」口訣，以加強保護個資與隱私安全，不瀏覽可疑網站、不連接可疑Wi-Fi、不強行取得管理者權限。要定期更新密碼、要更新軟體程式及備份資料、要關閉未使用的Wi-Fi/藍牙/NFC等介面、連接的Wi-Fi要開啟加密防護、手機不再用時要刪除機敏資料。
NCC進一步強調，為強化民眾對智慧型手機資安防護意識及確保消費者權益，NCC已在官方網站設置宣導專區提供相關資訊供民眾參閱，並適時向民眾揭露手機內建軟體可能存在之資安威脅或風險，亦將持續關注國際間對連網設備之相關資安防護建議及措施，滾動修正手機系統內建軟體相關檢測規定。未來NCC仍會在有限的行政資源內，持續推動智慧型手機內建軟體資通安全抽測及公布結果，並加強抽測中國廠牌手機，以促使手機製造商在手機設計製造時更加重視手機內建軟體資安，確保消費者權益。