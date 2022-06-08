朱立倫視訊主持中常會　駐美代表處將正式揭牌

訪美中的國民黨主席朱立倫今（8）日下午（美東時間凌晨2點）透過視訊方式主持國民黨中常會並發表談話。朱立倫表示，今天是重要的日子，國民黨駐美代表處將正式揭牌，這是代表處自2008年關閉14年之後，再次重新回到華府，受到美方政學界歡迎，國民黨要讓美方聽到中華民國、台灣真正的聲音，並讓美方知道國民黨是最愛台灣，捍衛中華民國的政黨，也隨時可以與美方人士溝通。
朱立倫表示，這些天他在美國，受到僑界熱情歡迎，大家都很支持中華民國與國民黨，他也拜會了美國政府與國會部門，大家都支持歡迎國民黨重返華府，雙方討論議題包括台灣安全、兩岸關係、台美經貿與科技發展交流。
朱立倫說，國民黨創黨至今，一直與民主自由走在一起，堅定親美立場，捍衛中華民國，保衛民主自由，希望持續透過溝通交流讓兩岸維持穩定、和平，未來要守護台灣、保衛民主自由、和平安定繁榮未來。
此外，國民黨駐美代表黃介正也透過預錄影片，向中常會「開箱」介紹駐美代表處的辦公室環境，駐美代表處坐落於華盛頓DC賓州大道601號9樓，是位於美國行政權（白宮）與立法權（國會）間一個適中位置。
黃介正說，代表處的掛牌是經中央黨部授權，在台灣製作並由專人攜帶赴美，同時還帶了兩面旗幟，分別為上一次在美國華府國親兩黨聯合駐美代表處的國旗與黨旗。