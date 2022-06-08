恩恩爸淚控1922未優先處理！陳時中曝原因：每個人都很急
新北市中和一名2歲男童「恩恩」，因染疫重症病逝，其父親「恩恩爸」質疑相關送醫流程，要求相關單位提供當天的通聯紀錄，今（8）日再直指1922專線花143分鐘案件才轉送有延誤送醫的疑慮，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上做出回應。
陳時中解釋，1922是一個收派案的管道，有關相關疑問，會來負責回答或轉給有關單位，但若就立案來看，那天收的電話很多，1922大概處理了4萬多通電話「每個家裡的人都非常急」，他也說，他聽過錄音，裡面聽起來很緊急，第一線會判斷緊急狀況會快速處理，針對這部份，會再請1922去檢討相關SOP，未來也會看是不是不純粹只有說明疫情，而是會針對緊急情況下，可以負擔通報或緊急調配責任，看怎樣做可以更迅速。
指揮中心也發布新聞稿指出，1922專線之業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續亦會立案追蹤。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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