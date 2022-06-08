2女童高燒無血氧機！媽媽崩潰求助　市長10分鐘親送到府

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媽媽說，退燒藥水根本無效完全降不下來，可是肛劑也不能一直塞，「真的快瘋了！小寶鼻子塞的無法呼吸，不能喝奶不能睡覺，只能一直抱著，醫生說時刻觀察小寶寶，如果血氧濃度低於95就要趕緊送醫」。
無奈家中根本就沒有血氧機，這名媽媽只好抱著孩子來回踱步，抬頭看到市長頒獎給女兒的照片，靈機一動，立刻拿起電話，打到市長辦公室求助，和市長助理告知自己的處境。
「讓我感動的是，十分鐘，就十分鐘的時間，市長親自給我們送來了血氧儀」，媽媽感動表示，市長不但快速送達外，還告訴自己說媽媽妳辛苦了，祝你們全家早日康復，當下自己不爭氣的眼淚就掉下來了，真的非常非常感謝市長！
貼文一出感動不少網友，紛紛留言「加油，要快點好起來唷」、「當媽後真的最擔心妳說的這種狀況」、「真的是雪中送炭」等語。
市長林世賢也在臉書發文表示，7日上午接獲一名母親的需求，家中有4名成員全部染疫，包含7個月嬰兒及6歲幼童，因6個月嬰兒高燒至大醫院急診，但因床位已滿且未達住院標準，醫院建議回家居家隔離但必須隨時監測血氧濃度，因此親自將血氧機送到府。
林世賢表示，自己已確診過、感同身受，呼籲彰化市民有借用血氧儀需求，可至市公所網站居家照顧關懷夥伴填寫申請。