COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2女童高燒無血氧機！媽媽崩潰求助　市長10分鐘親送到府

▲彰化一名媽媽因為2名孩子整夜發高燒不退，家中又無血氧機，無助的媽媽靈機一動，打電話給市長，沒想到10分鐘後市長真的親自送血氧機到府。（圖／翻攝彰化人大小事）
▲彰化一名媽媽因為2名孩子整夜發高燒不退，家中又無血氧機，無助的媽媽靈機一動，打電話給市長，沒想到10分鐘後市長真的親自送血氧機到府。（圖／翻攝彰化人大小事）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 16:04:28

疫情仍在燒，彰化一名媽媽因為2名孩子整夜發高燒不退，醫師交代要血氧濃度低於95就要趕緊送醫，但是苦於家中沒有血氧機，心急如焚，無助的媽媽靈機一動，打電話給市長，沒想到10分鐘後市長真的親自送血氧機到府，讓這名媽媽十分感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位媽媽在臉書社團「彰化人大小事」發文，她無奈表示，深夜家中1個6歲、1個7個月的兩姐妹，雙雙發高燒將近40度，早上回到家，兩姐妹體溫一模一樣39.1、38.9、39.0度，還一度以為是體溫計壞掉。

媽媽說，退燒藥水根本無效完全降不下來，可是肛劑也不能一直塞，「真的快瘋了！小寶鼻子塞的無法呼吸，不能喝奶不能睡覺，只能一直抱著，醫生說時刻觀察小寶寶，如果血氧濃度低於95就要趕緊送醫」。

無奈家中根本就沒有血氧機，這名媽媽只好抱著孩子來回踱步，抬頭看到市長頒獎給女兒的照片，靈機一動，立刻拿起電話，打到市長辦公室求助，和市長助理告知自己的處境。

「讓我感動的是，十分鐘，就十分鐘的時間，市長親自給我們送來了血氧儀」，媽媽感動表示，市長不但快速送達外，還告訴自己說媽媽妳辛苦了，祝你們全家早日康復，當下自己不爭氣的眼淚就掉下來了，真的非常非常感謝市長！

貼文一出感動不少網友，紛紛留言「加油，要快點好起來唷」、「當媽後真的最擔心妳說的這種狀況」、「真的是雪中送炭」等語。

▲（圖／翻攝林世賢臉書）
▲林世賢呼籲彰化市民有借用血氧儀需求，可以到市公所申請。（圖／翻攝林世賢臉書）
市長林世賢也在臉書發文表示，7日上午接獲一名母親的需求，家中有4名成員全部染疫，包含7個月嬰兒及6歲幼童，因6個月嬰兒高燒至大醫院急診，但因床位已滿且未達住院標準，醫院建議回家居家隔離但必須隨時監測血氧濃度，因此親自將血氧機送到府。

林世賢表示，自己已確診過、感同身受，呼籲彰化市民有借用血氧儀需求，可至市公所網站居家照顧關懷夥伴填寫申請。

恩恩爸淚控1922未優先處理！陳時中曝原因：每個人都很急

連假後確診仍破8萬！疫情難趨緩？指揮中心：緩步下降

中重症+344！兒童重症42人　4歲童腦炎、首例10歲童MIS-C

台灣MIS-C第2例！5歲男童高燒7天　北醫：建議追蹤1至2年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀