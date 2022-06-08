內幕／離選戰還有半年！綠營打恩恩事件　借力側攻侯友宜

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連日以來，恩恩爸隻身面對新北市政府和媒體、聲討真相，而民進黨陣營只是隔空喊話相助，採取側面攻勢，借力使力、砲轟侯友宜。據了解，綠營並未直接找上恩恩爸，就是不希望讓外界質疑此事有政治操作。
一名民進黨新北市議員指出，新北市府這次錯估情勢，根本就是太「靠勢」，就算年底侯友宜很大機率連任，但已經影響民眾對侯友宜的支持，甚至出現問號，侯友宜還是要對外、對議會議員說清楚。
新北民進黨人士指出，民進黨目前在新北還沒有市長候選人，如果有就會在這事情提出質疑，但換個角度來想，就因為現在還沒進入到選舉氛圍，民進黨在提出質疑時，不會讓中間選民感到，是為了打侯友宜才提質疑。
該人士分析，2018年選舉，當時民進黨就針對侯友宜的文化大學宿舍案狂打，但後來民進黨也沒因此得分，中間選民更不會覺得藉由宿舍案打侯友宜是對的；但恩恩爸事件卻不同，就單純是民眾想要真相。
該人士指出，恩恩爸身旁並未有政治人物出現，若有相關政治人物出現，就會導致這起事件提早蓋牌，反倒被質疑有其他政治操作。新北市府若認為沒有可以被質疑的地方，就把證據交出來，事情就會結束，否則會持續延燒下去。
民進黨新北市議員說，這件事情還是不要泛政治化，若政黨介入後，就會出現支持、反對，容易模糊焦點，應該回歸到市政的問題，以議員角度來監督，新北局處間橫向聯繫出現問題，該檢討如何修改，並把問題講清楚。
新北一名2歲男童恩恩，4月14日因確診新冠肺炎、高燒不退，但撥打119之後，相隔81分鐘後才等到救護車，最後於4月19日凌晨病逝，也成為國內首例兒童重症死亡案例。由於81分鐘內出現多處疑問，恩恩爸5月29日在臉書發文，指出已向新北與1922要電話聯繫音檔，恩恩事件開始延燒至今。
事情爆發後，新北以相關法律問題拒絕提供音檔讓恩恩爸攜回，不過會提供譯文內容，若恩恩爸有需求，也可派專人送音檔給恩恩爸聽取。6月6日恩恩爸前往新北消防局聽取音檔，而隔一天，一名前消防員卻上網爆料恩恩爸聽取音檔時，119被下令動員偽造報案。
新北消防局今也到地檢署提告，對連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，訴請公正的第三方司法介入調查，並以《刑法》第310條第2項之加重誹謗罪對前消防員提出告訴。