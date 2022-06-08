114學年分科測驗考數乙 潘文忠：尊重、應加強宣導
考招新制首屆分科測驗將於今年7月舉行，不考國文、英文、數乙，引發爭議。大學招聯會昨天確定114學年度分科測驗加考數乙，適用今年9月升高一學生，卻引發教團反對，認為此舉讓社會組學生考科負擔變重。對此，教育部長潘文忠今（8）日表示，尊重招聯會決議，並要求招聯會加強宣導，讓高中端、大學端、學生及早因應。
教育部今天下午舉行部務會報，潘文忠會前受訪時指出，招聯會在110年就有討論到部分大學科系需要參採數乙，因此決定將數乙考科納入分科測驗，引起各界關切，招聯會也審慎邀集大專校院、高中端進行會商，認為從選材需求上，確實應該增加數乙考科，但也考慮到高中課程規劃、學生選課準備、以及歷年入學考試重大變革皆從入學起適用。
因此招聯會這幾天也在常委會上充分討論，評估以上多個面向，決定在114學年度起正式實施，亦即適用於今年9月升高一學生，這也是循過往涉及增加考科修訂在3年前公告的慣例。
潘文忠說，尊重招聯會決定，且分科測驗意義包含加深加廣選修、並服膺大學科系招生需求，教育部予以尊重，並請招聯會加強宣導，讓高中端及早準備課程計畫、讓未來入學高一生知悉、大學端商管科系等，也要審慎思考是否參採數乙考科，如此，對於學生權益維護、大學選材需求，都能達成招聯會決議目的。
至於分科測驗是否復考國文、英文。潘文忠回應，配合108課綱的大學考招新制，要到今年分科測驗結束、學生入學，才完整告一個段落，相關考試科目的討論，會在這之後進行整體考量，教育部會從108課綱設計、大學選材考量、學生實質學習歷程、大學入學的參與及選擇，進行全面性評估，針對108課綱實施與考招新制間做盤點。