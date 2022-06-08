恩恩爸控1922花143分轉送！新北澄清：接到電話時已送醫
中和2歲童恩恩染疫事件延燒，昨晚先爆出新北消防局疑似造假後，恩恩爸今（8）日再度控訴，1922橫向聯繫花了143分鐘，讓他無法接受，指揮中心則回應1922並無調度救護車及防疫計程車的權限；對此，新北疫情記者會中，副市長劉和然針對此事表示「當天衛生局接到1922轉北區管理中心的電話時，恩恩已經送到醫院接受治療。」
恩恩爸今天再度質疑相關送醫流程，直指1922專線花143分鐘案件才轉送有延誤送醫的疑慮；對此，指揮中心則說，1922專線之業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。
劉和然指出，疫情這兩天對於民眾認知來說，1922就是疫情電話，衛生局接到轉1922轉北區管理中心的電話時，恩恩已經送到醫院接受治療。
至於，昨晚新北消防局遭爆料，疑似造假勤務中心的狀況，當下是否有告知恩恩爸？消防局救災救護指揮中心主任李宇松指出，恩恩爸到勤務中心前一天，有主動告知想了解環境，為了呈現疫情期間119進線量暴增的情形，有還原繁忙的情形。
李宇松表示，119當時協助恩恩就醫的期間通話量達190通，比當下呈現的狀況更為忙碌，但這些完全不影響恩恩爸後續聽錄音的權益，也不涉及錄音造假的問題。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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