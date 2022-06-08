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好想出國玩！「入境規定」懶人包一次看：日本韓國免隔離

▲各國相繼開放國門，日本、韓國入境將一律免隔離，讓許久未出國玩的民眾殷殷期盼。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲各國相繼開放國門，日本、韓國入境將一律免隔離，讓許久未出國玩的民眾殷殷期盼。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-08 16:50:11

真的好想出國玩！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨（7）日記者會提到，這個月將公布邊境鬆綁政策。隨著各國陸續開放國門，外傳台灣也將在8月鬆綁邊境，指揮官陳時中在昨（7）日記者會也鬆口表示：「邊境不會把它規劃到那麼久」，顯見8月前就有機會逐步開放國門。壟罩疫情之下兩年多，民眾出國玩不再是天方夜譚，《NOWnews今日新聞》整理各國最新入境規定一次看。

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🟡日本
日本政府將國家、地區分為紅、黃、藍3 區，台灣屬「藍區」。今年6月1日起，自藍區（含台灣）入境日本，無論是否有接種疫苗，入境時將不用再篩檢、入境後也不用隔離，但仍須提交入境前72小時內的PCR陰性證明。 

今年6月10日起，除了原先已開放的短期停留、長期居留簽證外，新增開放98個列為「藍區」的國家地區海外旅客，可用團體旅遊形式入境觀光，但暫未開放自由行

▲日本自今年6月10日起，新增開放「藍區」的國家地區海外旅客，可用團體旅遊形式入境觀光。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲日本自今年6月10日起，新增開放「藍區」的國家地區海外旅客，可用團體旅遊形式入境觀光。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
🟡韓國
韓國政府自今（8）日起，只要入境前提出72小時內PCR或醫院抗原快篩陰性證明，無論有沒有接種疫苗，一律免隔離，不過入境3天內需再進行一次PCR檢測。目前持台灣護照仍暫停免簽入境，必須先申請個人短期觀光簽證。

🟡新加坡
新加坡目前規定，已完成疫苗接種的短期旅客，不需申請航空通行證或入境許可，不強制購買旅遊保險（鼓勵購買），也不用出示登機前陰性檢測證明。短期旅客僅須出示完成疫苗接種證明，入境後就免檢測、免隔離，可自由活動。

入境時所需出示的疫苗接種證明，適用疫苗包括BNT、莫德納、AZ共2劑等，疫苗施打證明需為英文版，並且同護照的英文姓名、生日或護照號碼，以及施打國家、施打各劑名稱(製造廠及批號)與施打日期。

▲新加坡規定，只要完整接種2劑新冠疫苗的旅客，入境時就不必再隔離和病毒檢驗，等同全面開放境外旅客。（圖／shutterstock）
▲新加坡規定，只要完整接種2劑新冠疫苗的旅客，入境時就不必再隔離和病毒檢驗，等同全面開放境外旅客。（圖／shutterstock）
🟡馬來西亞
馬來西亞已全面開放國門，完整接種疫苗的旅客入境免隔離。外籍旅客持護照等合法有效旅行證件，備妥接種疫苗證明、在馬來西亞停留期間行程（含赴下個目的地的機票），得入境短期停留。台灣旅客免可免簽證，最長停留30天，不可延簽。需準備每日生活費100美元（約新台幣2950元）或等值貨幣財力證明，以備抽查。

🟡泰國
📍已完全接種疫苗旅客：
旅行日期前上網註冊，上傳護照及簽證、1萬美元保額的COVID-19保險證明，在抵達泰國時僅須接受ATK快篩，倘若陰性就可免隔離，自由前往泰國任何地方。

📍未完全接種疫苗旅客：
同樣需上網申請泰國通行證時並提供護照資訊，購買COVID-19醫療險保額不低1萬美元的保險單。在申請泰國通行證時，若上傳旅行前72小時內RT-PCR 檢測陰性證明，則視為和完全接種疫苗的旅客相同，抵達後ATK快篩結果陰性，就可免隔離5天，自由前往泰國任何地方。

🟡越南
越南自今年3月15日重新開放國外旅遊，5月15日起海外旅客入境越南時不用再進行COVID-19篩檢。

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