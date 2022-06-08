111學年度分科測驗明起開放報名　應屆生報名方式二擇一

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大考中心指出，因應本次高三應屆畢業生可採學校集體報名或個別報名，請各高中職學校務必協助確認考生的報名方式，亦請應屆畢業考生特別留意選擇報名方式，並與學校保持聯繫，以免兩頭落空，喪失應考機會。
分科測驗全面開放冷氣服務，考生如因身心因素需於無冷氣試場應試者，請於報名時加註特殊情況，報名日期截止後，不得要求更改。報名完成登錄後請至大考中心網站「分科測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢報名處理情形。
111年分科測驗2天考試日程以文理考科分天安排，7月11日、第一天考物理、化學、數學甲、生物4科；7月12日、第二天，考歷史、地理、公民與社會3科；提醒考生，考試題型新增混合題型，作答時，使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷，其中，公民與社會考科，首次出現非選擇題（可能出現於混合題型或非選擇題型）。
111學年度分科測驗採級分制，各科最高為60級分。依據大學多元入學方案，分發入學管道可同時使用分科測驗與學科能力測驗成績，學測成績使用於分發入學採計時，各科最高亦為60級分。
有關級距計算與示例，以及學測各考科15級分制成績與60級分制成績的對應，可參見111學年度分科測驗簡章第4至5頁說明。大考中心已於4月7日早上10點起至8月31日下午5點止，開放考生查詢111學年度學測成績以60級分制表示的各科級分數，考生可至大考中心網站的「學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢。
大考中心特別提醒考生分科測驗增列考生未依規定於答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽名、破壞答題卷上的應試號碼、條碼、姓名、定位點記號，以及攜帶動物或昆蟲等罰則。另外，試場規則亦增列答題卷作答用筆的相關說明與規定，請考生留意。
有關特殊項目應考服務，若考生曾於111學年度學測提出「特殊項目（如：延長考試時間、使用特殊試題、使用特殊作答方式）」申請並經審核通過者，可申請全部沿用學測審查結果，大考中心將依對應考科提供特殊項目應考服務。其餘狀況有需要特殊項目應考服務者，可於6月6日至6月16日期間，檢附相關文件提出申請。
另外，考試相關防疫措施，最遲將於考前2週公告在大考中心網站「最新訊息」及「分科測驗考試專區」，請考生留意相關試務訊息。